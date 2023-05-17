Одесская таможня проиграла 99% дел против бизнеса

Судья зачитает решение. Фото: google

Одесская таможня постоянно проигрывает по судебным делам против украинских бизнесов. В Едином реестре судебных решений зарегистрировано 1697 решений за 2022 год, которые касались противоправных действий таможенных органов и отмены решений о корректировке таможенной стоимости товаров. В этих делах суд принял решение в пользу бизнеса в 92% случаях.

Об этом сегодня на брифинге рассказал президент Ассоциации международных экспедиторов Украины Виктор Берестенко.

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"50% всех дел о привлечении к административной ответственности по сокрытию от таможенного контроля решено в пользу бизнеса. 89% дел о неправомерном освобождении от уплаты таможенных платежей или уменьшении их размера решено в пользу бизнеса. Одесская таможня проиграла вообще 99% дел", — рассказал Берестенко.

Напомним, одесские таможенники обнаружили незаконный экспорт семян подсолнечника, осуществлявшегося под поддельными документами. Общая сумма агропродукции, которые должны были незаконно вывезти, составила более двух миллиардов гривен.

Недавно в Одессе разразился скандал по поводу нелегального обращения зерна на таможне. Однако главным из условий вступления Украины в ЕС является именно борьба с коррупцией. О том, как победить коррупцию, рассказал народный депутат Украины Даниил Гетманцев.