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Одеська область лідирує у здачі земель в оренду та залученні доходів: деталі

7 жовтня 2023 14:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Одеська область лідирує у здачі земель в оренду та залученні доходи: деталі
Фото ілюстративне. Трактори працюють у полі. Фото: Google
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Одеській області вдалося здати в оренду найбільшу кількість земель — це 3,8 тисячі гектарів. Це показник першості серед усіх областей країни. Також область лідирує в рейтингу проведених аукціонів та посідає друге місце за отриманими доходами від оренди.

Про це повідомив СЕО Prozorro.Продажі Сергій Бут.

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"У нас є чемпіони по певних показниках. Зокрема, по загальному доходу лідирують: Полтавська — 24,5 млн грн/рік, Одеська — 21,8 млн грн/рік та Кіровоградська область — 13,3 млн грн/рік. Також за площею у нас дуже гарні показники демонструють Одеська, Полтавська і Житомирська області", — наголосив спеціаліст. 

Рейтинг областей за кількістю зданих в оренду сільгоспземель. Фото: скриншот з презентації
Рейтинг областей за доходами від оренди землі. Фото: скриншот з презентації
Рейтинг проведених аукціонів. Фото: скриншот з презентації

Кількість аукціонів та сума обороту

Упродовж двох років роботи електронних земельних аукціонів в Україні, було продано та надано в оренду земельних ділянок на загальну суму понад 1,7 мільярда гривень. У цей час було проведено понад 6 тисяч аукціонів, в яких взяли участь понад 10 тисяч учасників.

"Майже 38 тисяч гектарів землі було успішно продано чи надано в оренду. Переважно це стосується активів місцевих органів влади міст та селищ, що дозволяє їм залучати додаткові ресурси для розвитку. Оренда є основним способом використання земельних ресурсів, адже є більш зрозумілим та простим інструментом", — пояснив Сергій Бут.

Вплив економічних умов та воєнного стану на ринок землі

Економічна ситуація та воєнний стан вплинули на ринок землі, обмеживши активність як у сегменті оренди, так і у продажу. Проте, попри ці виклики, за словами спеціалістів, ринок землі продовжує функціонувати, а у 2023 році спостерігається відновлення його діяльності.

Нагадаємо, Одеська область поступово повертається до довоєнного стану бізнесу. Від початку 2023 року у регіоні відбувся абсолютний приріст зареєстрованих підприємців. Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Також ми писали, що Одеса від початку повномасштабного вторгнення знаходиться серед лідерів за найменшою вартістю оренди житла в України. З 24 лютого ціни на квартиру не піднялися, а навіть впали на декілька тисяч гривень.

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