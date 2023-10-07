Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Одесская область лидирует в сдаче земель в аренду и привлечении доходов: подробности arrow

Одесская область лидирует в сдаче земель в аренду и привлечении доходов: подробности

7 октября 2023 14:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Одесская область лидирует в сдаче земель в аренду и привлечении доходы: детали
Фото иллюстративное. Тракторы работают в поле. Фото: Google
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Одесской области удалось сдать в аренду самое большое количество земель — это 3,8 тысяч гектаров. Это показатель первенства среди всех областей страны. Также область лидирует в рейтинге проведенных аукционов и занимает второе место по полученным от аренды доходам.

Об этом сообщил СЕО Prozorro.Продажи Сергей Бут.

Читайте также:

"У нас есть чемпионы по определенным показателям. В частности, по общему доходу лидируют: Полтавская — 24,5 млн грн/год, Одесская — 21,8 млн грн/год и Кировоградская область — 13,3 млн грн/год. Также по площади у нас очень хорошие показатели демонстрируют Одесская, Полтавская и Житомирская области" , — подчеркнул специалист.

Рейтинг областей по количеству сданных в аренду сельхозземель. Фото: скриншот с презентации
Рейтинг областей по доходам от аренды земли. Фото: скриншот с презентации
Рейтинг проводимых аукционов. Фото: скриншот с презентации

Количество аукционов и сумма оборота

В течение двух лет работы электронных земельных аукционов в Украине было продано и предоставлено в аренду земельных участков на общую сумму более 1,7 миллиарда гривен. В настоящее время было проведено более 6 тысяч аукционов, в которых приняли участие более 10 тысяч участников.

"Почти 38 тысяч гектаров земли было успешно продано или предоставлено в аренду. Преимущественно это касается активов местных органов власти городов и поселков, что позволяет им привлекать дополнительные ресурсы для развития. Аренда является основным способом использования земельных ресурсов, поскольку является более понятным и простым инструментом", — объяснил Сергей Бут.

Влияние экономических условий и военного положения на рынок земли

Экономическая ситуация и военное положение повлияли на рынок земли, ограничив активность как в сегменте аренды, так и в продаже. Однако, несмотря на эти вызовы, по словам специалистов, рынок земли продолжает функционировать, а в 2023 году наблюдается возобновление его деятельности.

Напомним, Одесская область постепенно возвращается в довоенное состояние бизнеса. С начала 2023 года в регионе состоялся абсолютный прирост зарегистрированных предпринимателей. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Также мы писали, что Одесса с начала полномасштабного вторжения находится среди лидеров по наименьшей стоимости аренды жилья в Украине. С 24 февраля цены на квартиры не поднялись, а даже упали на несколько тысяч гривен.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

None

Наши судьбы схожи: посол Израиля в Украине о нападении ХАМАСа

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз