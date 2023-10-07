Одесская область лидирует в сдаче земель в аренду и привлечении доходы: детали

Фото иллюстративное. Тракторы работают в поле. Фото: Google

Одесской области удалось сдать в аренду самое большое количество земель — это 3,8 тысяч гектаров. Это показатель первенства среди всех областей страны. Также область лидирует в рейтинге проведенных аукционов и занимает второе место по полученным от аренды доходам.

Об этом сообщил СЕО Prozorro.Продажи Сергей Бут.

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"У нас есть чемпионы по определенным показателям. В частности, по общему доходу лидируют: Полтавская — 24,5 млн грн/год, Одесская — 21,8 млн грн/год и Кировоградская область — 13,3 млн грн/год. Также по площади у нас очень хорошие показатели демонстрируют Одесская, Полтавская и Житомирская области" , — подчеркнул специалист.

Рейтинг областей по количеству сданных в аренду сельхозземель. Фото: скриншот с презентации

Рейтинг областей по доходам от аренды земли. Фото: скриншот с презентации

Рейтинг проводимых аукционов. Фото: скриншот с презентации

Количество аукционов и сумма оборота

В течение двух лет работы электронных земельных аукционов в Украине было продано и предоставлено в аренду земельных участков на общую сумму более 1,7 миллиарда гривен. В настоящее время было проведено более 6 тысяч аукционов, в которых приняли участие более 10 тысяч участников.

"Почти 38 тысяч гектаров земли было успешно продано или предоставлено в аренду. Преимущественно это касается активов местных органов власти городов и поселков, что позволяет им привлекать дополнительные ресурсы для развития. Аренда является основным способом использования земельных ресурсов, поскольку является более понятным и простым инструментом", — объяснил Сергей Бут.

Влияние экономических условий и военного положения на рынок земли

Экономическая ситуация и военное положение повлияли на рынок земли, ограничив активность как в сегменте аренды, так и в продаже. Однако, несмотря на эти вызовы, по словам специалистов, рынок земли продолжает функционировать, а в 2023 году наблюдается возобновление его деятельности.

Напомним, Одесская область постепенно возвращается в довоенное состояние бизнеса. С начала 2023 года в регионе состоялся абсолютный прирост зарегистрированных предпринимателей. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Также мы писали, что Одесса с начала полномасштабного вторжения находится среди лидеров по наименьшей стоимости аренды жилья в Украине. С 24 февраля цены на квартиры не поднялись, а даже упали на несколько тысяч гривен.