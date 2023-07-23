Одеська ОВА відмовилася націоналізувати консульство Росії

Будівля російського консульства. Фото: УНІАН

Під час кривавої російсько-української війни Одеська обласна військова адміністрація виступила проти націоналізації будівлі російського консульства. В ОВА вважають не доцільним таке рішення.

Про це повідомив депутат Одеської міської ради Петро Обухов.

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За його інформацією, таке рішення оприлюднив заступник голови ОДА Дмитро Радулов. Тому доля будівлі на Гагарінському плато досі під питанням.

"Памʼятаєте ми навесні голосували за звернення до Кабміну з пропозицією звернутись до РНБО, щоб націоналізувати російське консульство в Аркадії? Так ось кабмін спустив це звернення в нашу Одеську ОВА. Хоча ОВА такі рішення в принципі ухвалити не може. Вирішили, що забирати недоцільно. Цікаво, чи зараз вже доцільно, чи ще ні?" — зазначив Обухов на тлі останніх подій в Одесі.

Копія рішення ОВА. Фото: Петро Обухов

Нагадаємо, внаслідок нічного обстрілу 21 липня постраждала не тільки портова інфраструктура, адмінбудівля, школа, ліцей та дитячий садок. Пошкоджень зазнала й будівля генерального консульства Китайської Народної Республіки.

Своєю чергою у Китаї підтвердили, що під час російської атаки на центр Одеси постраждало їхнє консульство. Проте у МЗС країни зазначають, що з їхніх співробітників ніхто не постраждав.