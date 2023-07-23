Одеська ОВА відмовилася націоналізувати консульство Росії
Під час кривавої російсько-української війни Одеська обласна військова адміністрація виступила проти націоналізації будівлі російського консульства. В ОВА вважають не доцільним таке рішення.
Про це повідомив депутат Одеської міської ради Петро Обухов.
За його інформацією, таке рішення оприлюднив заступник голови ОДА Дмитро Радулов. Тому доля будівлі на Гагарінському плато досі під питанням.
"Памʼятаєте ми навесні голосували за звернення до Кабміну з пропозицією звернутись до РНБО, щоб націоналізувати російське консульство в Аркадії? Так ось кабмін спустив це звернення в нашу Одеську ОВА. Хоча ОВА такі рішення в принципі ухвалити не може. Вирішили, що забирати недоцільно. Цікаво, чи зараз вже доцільно, чи ще ні?" — зазначив Обухов на тлі останніх подій в Одесі.
Нагадаємо, внаслідок нічного обстрілу 21 липня постраждала не тільки портова інфраструктура, адмінбудівля, школа, ліцей та дитячий садок. Пошкоджень зазнала й будівля генерального консульства Китайської Народної Республіки.
Своєю чергою у Китаї підтвердили, що під час російської атаки на центр Одеси постраждало їхнє консульство. Проте у МЗС країни зазначають, що з їхніх співробітників ніхто не постраждав.