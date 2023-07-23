Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Одеська ОВА відмовилася націоналізувати консульство Росії arrow

Одеська ОВА відмовилася націоналізувати консульство Росії

23 липня 2023 17:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Одеська ОВА відмовилася націоналізувати консульство Росії
Будівля російського консульства. Фото: УНІАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Під час кривавої російсько-української війни Одеська обласна військова адміністрація виступила проти націоналізації будівлі російського консульства. В ОВА вважають не доцільним таке рішення.

Про це повідомив депутат Одеської міської ради Петро Обухов.

Читайте також:

За його інформацією, таке рішення оприлюднив заступник голови ОДА Дмитро Радулов. Тому доля будівлі на Гагарінському плато досі під питанням.

"Памʼятаєте ми навесні голосували за звернення до Кабміну з пропозицією звернутись до РНБО, щоб націоналізувати російське консульство в Аркадії? Так ось кабмін спустив це звернення в нашу Одеську ОВА. Хоча ОВА такі рішення в принципі ухвалити не може. Вирішили, що забирати недоцільно. Цікаво, чи зараз вже доцільно, чи ще ні?" — зазначив Обухов на тлі останніх подій в Одесі.

На зображенні може бути: blueprint, корінець квитка та текст
Копія рішення ОВА. Фото: Петро Обухов

Нагадаємо, внаслідок нічного обстрілу 21 липня постраждала не тільки портова інфраструктура, адмінбудівля, школа, ліцей та дитячий садок. Пошкоджень зазнала й будівля генерального консульства Китайської Народної Республіки.

Своєю чергою у Китаї підтвердили, що під час російської атаки на центр Одеси постраждало їхнє консульство. Проте у МЗС країни зазначають, що з їхніх співробітників ніхто не постраждав.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

None

Чим Україна компенсує втрату зернової угоди: п’ять альтернативних сценаріїв

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз