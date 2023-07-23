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Одесская ОВА отказалась национализировать консульство России

23 июля 2023 17:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Одесская ОВА отказалась национализировать консульство России
Здание русского консульства. Фото: УНИАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Во время кровавой российско-украинской войны Одесская областная военная администрация выступила против национализации здания российского консульства. В ОВА считают нецелесообразным такое решение.

Об этом сообщил депутат Одесского городского совета Петр Обухов.

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По его информации, такое решение обнародовал заместитель председателя ОГА Дмитрий Радулов. Поэтому судьба здания на Гагаринском плато по-прежнему под вопросом.

"Помните мы весной голосовали за обращение в Кабмин с предложением обратиться в СНБО, чтобы национализировать российское консульство в Аркадии? Так вот Кабмин спустил это обращение в нашу Одесскую ОВА. Хотя ОВА такие решения в принципе принять не может. Решили, что забирать нецелесообразно?" — отметил Обухов на фоне последних событий в Одессе.

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Копия решения ОВА. Фото: Петр Обухов

Напомним, в результате ночных обстрелов 21 июля пострадала не только портовая инфраструктура, админздание, школа, лицей и детский сад. Повреждения получила и здание генерального консульства Китайской Народной Республики.

В свою очередь в Китае подтвердили, что во время российской атаки на центр Одессы пострадало их консульство. Однако в МИДе страны отмечают, что из их сотрудников никто не пострадал.

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