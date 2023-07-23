Одесская ОВА отказалась национализировать консульство России
Во время кровавой российско-украинской войны Одесская областная военная администрация выступила против национализации здания российского консульства. В ОВА считают нецелесообразным такое решение.
Об этом сообщил депутат Одесского городского совета Петр Обухов.
По его информации, такое решение обнародовал заместитель председателя ОГА Дмитрий Радулов. Поэтому судьба здания на Гагаринском плато по-прежнему под вопросом.
"Помните мы весной голосовали за обращение в Кабмин с предложением обратиться в СНБО, чтобы национализировать российское консульство в Аркадии? Так вот Кабмин спустил это обращение в нашу Одесскую ОВА. Хотя ОВА такие решения в принципе принять не может. Решили, что забирать нецелесообразно?" — отметил Обухов на фоне последних событий в Одессе.
Напомним, в результате ночных обстрелов 21 июля пострадала не только портовая инфраструктура, админздание, школа, лицей и детский сад. Повреждения получила и здание генерального консульства Китайской Народной Республики.
В свою очередь в Китае подтвердили, что во время российской атаки на центр Одессы пострадало их консульство. Однако в МИДе страны отмечают, что из их сотрудников никто не пострадал.