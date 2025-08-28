Партія "Наш край" оголосила про саморозпуск - що відбувається

Антон Кіссе. Фото: сайт партії "Наш край"

Політична партія "Наш край" оголосила про саморозпуск. Крім того, усі кошти з рахунків цього об'єднання будуть спрямовані на допомогу Збройним силам України.

Про це йдеться на офіційному сайті партії "Наш край".

Саморозпуск партії

Партія "Наш край" ухвалила на позачерговому з'їзді рішення про саморозпуск. Офіційними причинами назвали ослаблення оргструктури політичного об'єднання та удари по іміджу.

Крім того, члени "Нашого краю" заявили, що не бажають брати участь у політичних розбратах під час війни. У повідомленні політиків також зазначається, 926 партійців пішли на фронт добровольцями, а тисячі стали волонтерами. У той час як колаборантів виключали з лав політичного об'єднання.

"Ми впевнені: відповідальність за зраду чи колабораціонізм має бути персональною. У будь-якій політичній силі можуть траплятися люди, які обрали шлях зради, і вони мають понести заслужене покарання. Партія відразу виключила зі своїх лав осіб, які зрадили інтереси країни. Але їхні вчинки не можуть кидати тінь на десятки тисяч чесних людей – на 10 тисяч членів партії та майже 1700 депутатів місцевих рад, що представляли "Наш край", працюють для громад, воюють і волонтерять", — йдеться у повідомленні партії.

Усі залишкові кошти з партійних рахунків, а саме близько мільйона гривень, будуть спрямовані на потреби ЗСУ.

Що відомо про "Наш край"

Партія "Наш Край" була створена переважно з вихідців закритої Партії регіонів. Юридично її було зареєстровано 23 серпня 2011 року під назвою "Блокова партія", однак де-факто вона з'явилася 2014 року, тоді ж вона й отримала свою теперішню назву.

"Наш Край" отримав заборону у червні 2024 року, однак через рік її було знято. Заради цього представникам політичного об'єднання довелося захищатися у Верховному суді. Після відновлення функціонування у партії відразу ж заявили, що до активної політичної діяльності повертатися поки що не планують.

У медіа партію "Наш край" пов'язують із одеським нардепом і президентом Асоціації болгар України Антоном Кіссе.

Нагадаємо, ми писали про заборону партії "Наш край". А також про те, кого одесити бачать при владі.