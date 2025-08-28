Партия "Наш край" объявила о самороспуске - что происходит

Партия Наш край с Одесчины объявила о самороспуске — причины
Политическая партия "Наш край" объявила о самороспуске. Кроме того, все средства со счетов этого объединения будут направлены на помощь Вооруженным силам Украины.
Об этом говорится на официальном сайте партии "Наш край".
Самороспуск партии
Партия "Наш край" приняла на внеочередном съезде решение о самороспуске. Официальными причинами назвали ослабление оргструктуры политического объединения и удары по имиджу.
Кроме того, члены "Нашего края" заявили, что не желают участвовать в политических разборках во время войны. В сообщении политиков также отмечается, 926 партийцев ушли на фронт добровольцами, а тысячи стали волонтерами. В то время как коллаборационистов исключали из рядов политического объединения.
"Мы уверены: ответственность за измену или коллаборационизм должна быть персональной. В любой политической силе могут случаться люди, которые выбрали путь измены, и они должны понести заслуженное наказание. Партия сразу исключила из своих рядов лиц, которые предали интересы страны. Но их поступки не могут бросать тень на десятки тысяч честных людей — на 10 тысяч членов партии и почти 1700 депутатов местных советов, которые представляли "Наш край", работают для громад, воюют и волонтерят", — говорится в сообщении партии.
Все остаточные средства с партийных счетов, а именно около миллиона гривен, будут направлены на нужды ВСУ.
Что известно о партии "Наш край"
Партия "Наш Край" была создана преимущественно из выходцев закрытой Партии регионов. Юридически она была зарегистрирована 23 августа 2011 года под названием "Блоковая партия", однако де-факто она появилась в 2014 году, тогда же она и получила свое нынешнее название.
"Наш Край" получил запрет в июне 2024 года, однако через год он был снят. Ради этого представителям политического объединения пришлось защищаться в Верховном суде. После возобновления функционирования в партии сразу же заявили, что к активной политической деятельности возвращаться пока не планируют.
В медиа партию "Наш край" связывают с одесским нардепом и президентом Ассоциации болгар Украины Антоном Киссе.
Напомним, мы писали о запрете партии "Наш край". А также о том, кого одесситы видят у власти.
Читайте Новини.LIVE!