Затримання на Середньофонтанській в Одесі - коментарі поліції

На допиті в поліції. Фото ілюстративне: ГУНП в Одеській області

Сьогодні вранці в одеських пабликах з'явилося відео затримання водія на одній із вулиць міста. Як з'ясувалося, застосування наручників було необхідністю, оскільки порушник правил знаходився в розшуку і намагався втекти.

Про це повідомляє Патрульна поліція Одеської області.

Реклама

Читайте також:

Подробиці затримання

Сьогодні вранці інспектори роти тактико-оперативного реагування зупинили автомобіль Mitsubishi, водій якого порушив правила дорожнього руху. Під час перевірки з'ясувалося що чоловік вчинив правопорушення, передбачене ст. 210 КУпАП (Порушення військовозобов’язаними чи призовниками законодавства про військовий обов’язок і військову службу). Йому запропонували добровільно проїхати до РТЦК та СП, однак він не реагував на вимоги патрульних та намагався втекти.

Після попередження про застосування фізичної сили його затримали із застосуванням кайданок та доставили до терцентру комплектування.

Яке покарання загрожує

На громадянина ми склали протокол за ст. 185 адміністративного кодексу (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського). За це йому загрожує до 850 гривень штрафу або 15 діб арешту.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про скандал із затримання з переломом ключиці. А також про чоловіка який їздив без прав та перебував у розшуку в ТЦК.