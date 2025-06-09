Задержание на Среднефонтанской в ​​Одессе - комментарии полиции

На допросе в полиции. Фото иллюстративное: ГУНП в Одесской области

Сегодня утром в одесских пабликах появилось видео задержания водителя на одной из улиц города. Как выяснилось, применение наручников было необходимостью, поскольку нарушитель правил находился в розыске и пытался скрыться.

Об этом сообщает Патрульная полиция Одесской области.

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Подробности задержания

Сегодня утром инспекторы роты тактико-оперативного реагирования остановили автомобиль Mitsubishi, водитель которого нарушил правила дорожного движения. Во время проверки выяснилось что мужчина совершил правонарушение, предусмотренное ст. 210 КУоАП (Нарушение военнообязанными или призывниками законодательства о воинской обязанности и военной службе). Ему предложили добровольно проехать в РТЦК и СП, однако он не реагировал на требования патрульных и пытался убежать.

После предупреждения о применении физической силы его задержали с применением наручников и доставили в терцентр комплектования.

Какое наказание грозит

На гражданина мы составили протокол по ст. 185 административного кодекса (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского). За это ему грозит до 850 гривен штрафа или 15 суток ареста.

Напомним, недавно мы писали о скандале с задержанием с переломом ключицы. А также о мужчине который ездил без прав и находился в розыске в ТЦК.