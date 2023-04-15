Одеська прокуратура розслідує понад сто справ про воєнні злочини Росії

Російська ракета влучила в будівлю монастиря 21.03.2023. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE

Одеська обласна прокуратура станом на початок квітня розглядає 104 кримінальні справи про порушення законів та звичаїв війни. Всього від початку повномасштабного вторгнення було зафіксовано 80 фактів ракетного обстрілу.

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури.

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Всього 63 обстріли здійснили ракетною зброєю різного типу базування (морського, повітряного або наземного). Під час який по Одещині влучило 122 ракети, інші збили силами ППО.

Крім того, двічі обстріли були здійснено авіаційним бомбардуванням, сім разів запуски були з корабельної артилерії та вісім обстрілів було внаслідок застосування безпілотних літальних та морських апаратів.

Нагадаємо, екологи провели обстеження території Одеської області, де було зафіксовано влучання крилатої ракети по об’єкту критичної інфраструктури. Сума завданої шкоди майже 10 мільйонів гривень.

Зазначимо, 4 квітня ворог атакував південь країни дронами-камікадзе типу Shahed-131/136. Силами протиповітряної оборони знищено 14 з 17 дронів. 13 дронів-камікадзе збили над Одещиною, а один над Миколаївщиною.