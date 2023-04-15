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Одесская прокуратура расследует более ста дел о военных преступлениях России

15 апреля 2023 16:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одесская прокуратура расследует более ста дел о военных преступлениях России
Российская ракета попала в здание монастыря 21.03.2023. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одесская областная прокуратура по состоянию на начало апреля рассматривает 104 уголовных дела о нарушении законов и обычаев войны. Всего с начала полномасштабного вторжения было зафиксировано 80 фактов ракетных обстрелов.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

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Всего 63 обстрела произвели ракетным оружием разного типа базирования (морского, воздушного или наземного). Во время которого по Одесщине попало 122 ракеты, остальные были сбиты силами ПВО.

Кроме того, дважды обстрелы были произведены авиационной бомбардировкой, семь раз запуски были с корабельной артиллерии и восемь обстрелов были в результате применения беспилотных летательных и морских аппаратов.

Напомним, экологи провели обследование территории Одесской области, где было зафиксировано попадание крылатой ракеты по объекту критической инфраструктуры. Сумма причиненного ущерба почти 10 миллионов гривен.

Отметим, 4 апреля враг атаковал юг страны дронами-камикадзе типа Shahed-131/136. Силами противовоздушной обороны уничтожено 14 из 17 дронов. 13 дронов-камикадзе сбили над Одесчиной, а один над Николаевщиной.

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