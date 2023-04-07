Екологи оцінили збитки завдані ракетним ударом рф по Одещині

Ракета не тільки руйнує, а й забруднює

Екологи провели обстеження території Одеської області, де було зафіксовано влучання крилатої ракети по об’єкту критичної інфраструктури. Сума завданої шкоди майже 10 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

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Засмічення території

Після проведення обстеження території встановлено, що залишки ракети, будівельні відходи та ізолятори забруднили земельну ділянку площею 639 квадратних метрів. Відповідно до "Методики визначення розміру шкоди, завданої землі, ґрунтам внаслідок надзвичайних ситуацій та/або збройної агресії та бойових дій під час дії воєнного стану", розробленої Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України, фахівці провели розрахунок шкоди.

Розмір заподіяної шкоди

Сума шкоди, яку заподіяла ракета, становить 9,7 млн гривень. Інформація про засмічення ділянки внесена до загального реєстру збитків, завданих довкіллю внаслідок вторгнення рф.

Зазначимо, починаючи з осені 2022 року, об'єкти енергетичної інфраструктури в Україні постійно піддавалися атакам з боку ворога за допомогою ракет, снарядів та ударних дронів. Внаслідок обстрілів енергетичної інфраструктури Миколаївської та Одеської областей завдано 115,2 мільйона гривень збитків.

Обстріли Одещини

Вночі 4 квітня ворог атакував південь країни дронами-камікадзе типу Shahed-131/136. Силами протиповітряної оборони знищено 14 з 17 дронів. 13 дронів-камікадзе збили над Одещиною, а один над Миколаївщиною.

Нагадаємо, ввечері 23 березня по Одещині було спрямовано дві авіаційні керовані ракети типу Х-59. Втім, сили ППО очікували такої атаки та були в постійні бойовій готовності.

Також 21 березня, застосовуючи заборонені міжнародним правом засоби ведення війни, росіяни завдали удар по одному з районів Одеси. Ракета влучила в будівлю монастиря. Обстріл Одеси — це так звана помста за "бавовну" у Джанкої. Кадри наслідків ракетного удару вже в матеріалі.