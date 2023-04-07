Экологи оценили ущерб нанесенный ракетным ударом рф по Одесчине

Ракета не только разрушает, но и загрязняет

Экологи провели обследование территории Одесской области, где было зафиксировано попадание крылатой ракеты по объекту критической инфраструктуры. Сумма причиненного ущерба почти 10 миллионов гривен.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.

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Засорение территории

После проведения обследования территории было установлено, что остатки ракеты, строительные отходы и изоляторы загрязнили земельный участок площадью 639 квадратных метров. Согласно "Методике определения размера вреда, причиненного земле, почвам в результате чрезвычайных ситуаций и/или вооруженной агрессии и боевых действий во время действия военного положения", разработанной Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, специалисты произвели расчет ущерба.

Размер причиненного ущерба

Сумма ущерба, причиненного ракетой, составляет 9,7 млн гривен. Информация о засорении участка внесена в общий реестр ущерба, нанесенного окружающей среде вследствие вторжения россии.

Отметим, начиная с осени 2022 года объекты энергетической инфраструктуры в Украине постоянно подвергались атакам со стороны врага с помощью ракет, снарядов и ударных дронов. В результате обстрелов энергетической инфраструктуры Николаевской и Одесской областей нанесено 115,2 миллиона гривен ущерба.

Обстрелы Одесчины

Ночью 4 апреля враг атаковал юг страны дронами-камикадзе типа Shahed-131/136. Силами противовоздушной обороны уничтожено 14 из 17 дронов. 13 дронов-камикадзе сбили над Одесчиной, а один над Николаевщиной.

Напомним, вечером 23 марта по Одесчине были направлены две авиационные управляемые ракеты типа Х-59. Впрочем, силы ПВО ожидали такой атаки и были в постоянной боевой готовности.

Также 21 марта, применяя запрещенные международным правом средства ведения войны, россияне нанесли удар по одному из районов Одессы. Ракета попала в здание монастыря. Обстрел Одессы — это так называемая месть за "бавовну" в Джанкое. Кадры последствий ракетного удара уже в материале.