Весняна погода в Одесі — коли чекати тепла і що прогнозують синоптики

Шторм у Чорному морі, Одеса. Фото: Новини.LIVE

Лише середина березня, а в Одесі вже побито перший тепловий рекорд. 8 березня температура повітря прогрілася майже до 14 градусів. Востаннє таке спостерігалося 77 років тому. Що буде далі? Які ще сюрпризи нам готує погода цієї весни? Чи варто одеситам вже ховати зимовий одяг чи все ж потрібно трохи почекати?

Про це журналістам Новини.LIVE розповіла синоптик Одеського гідрометеорологічного центру Ліонела Бєлодонова.

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Погода в Одесі

Останній тиждень погода в Одесі була настільки приємно теплою, що на вулицях міста можна було зустріти людей в літніх шортах та футболках. На дитячих майданчиках з’явилося більше дітей, а біля узбережжя — скупчення одеситів, які насолоджувались першими променями весняного сонця під час прогулянки. Проте ні для кого не секрет, що погода в нашому місті — то щось особливе. Синоптики зазначають, що, хоч на вулицях відчувається тепло, розраховувати на комфортні погодні умови зарано.

"За останню добу середня температура повітря була вищою за норму на 10 °C. Однак вже найближчим часом в Одесі та області буде до +25 °C вдень та +12 °C вночі. Опадів не передбачається, лише вночі 14 березня можливий невеликий дощ. Вітер переважно південно-західний, 9-14 м/с. Проте вже 16-17 березня регіон відчує вплив холодного атмосферного тиску, що рухається з північного заходу. Очікується поступове зниження температури та дощі. Вночі 16 березня прогнозується +6…+11 °C, вдень — +11…+16 °C. А вже 17 березня стане ще прохолодніше — вночі +1…+6 °C, вдень +7…+12 °C", — зазначила синоптик Одеського гідрометеорологічного центру Ліонела Бєлодонова.

Ліонела Бєлодонова, синоптик Одеського гідрометеорологічного центру. Фото: Новини.LIVE

Погода продовжить дивувати температурними гойдалками, а зниження температури, яке очікується після 16 березня, стане черговим нагадуванням про мінливий характер Одеської весни. Тож, поки що варто бути готовими до сюрпризів: вдень можна насолоджуватися теплим сонцем, але ввечері не завадить мати під рукою теплий одяг.

Кліматичні зміни

Наше місто розташоване в південній частині України, де відбувається взаємодія морського та континентального кліматів. Це зумовлює значні коливання атмосферного тиску та температури повітря протягом року. Зараз до цього додалося загальне потепління на планеті й бойові дії. Все це так чи інакше впливає і на загальну погоду в регіоні.

"Важко сказати напевно, але, відверто кажучи, війна в Україні також має великий вплив на кліматичні та погодні умови. Мине час, і це позначиться на здоров’ї людей. І в майбутньому суспільство ще відчує ці зміни, на жаль", — наголошує Ліонела Бєлодонова.

Ліонела Бєлодонова про зміни у кліматі. Фото: Новини.LIVE

Зокрема, забруднення довкілля шкідливими викидами та важкими металами посилює процеси змін. Це може призвести до триваліших періодів спеки влітку, нестабільних зим і частіших стихійних явищ.

Купальний сезон

Попри періодичне потепління та сонячні дні, синоптики застерігають одеситів і гостей міста від передчасного відкриття купального сезону. Адже на пляжах Одеси вже можна побачити тих, хто купається в морі. Однак не варто забувати, що вода ще не прогрілася, і перш ніж у неї поринуть, необхідно пройти підготовку — загартувати свій організм. В іншому випадку ризикуєте опинитися на лікарняному ліжку.

"Люди, які не мають спортивної підготовки, повинні почекати з купанням у морі. Попри потепління, купатися рано, а різкий контраст температур може негативно вплинути на організм. Тому перед початком купального сезону варто дочекатися стабільного прогрівання води до комфортної температури, аби відпочинок біля моря був не лише приємним, а й безпечним", — каже синоптик.

Ліонела Бєлодонова про початок купального сезону. Фото: Новини.LIVE

Узбережжя Чорного моря. Фото: Новини.LIVE

Всупереч потеплінню холодні атмосферні фронти можуть ще не раз нагадати про себе, а справжнє весняне тепло остаточно закріпиться лише ближче до кінця квітня. Але, як кажуть, у природи немає поганої погоди, тим більше, якщо ми живемо в Одесі.

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