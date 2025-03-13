Весенняя погода в Одессе — когда ждать тепла и что прогнозируют синоптики

Шторм в Черном море, Одесса. Фото: Новини.LIVE

Только середина марта, а в Одессе уже побит первый тепловой рекорд. 8 марта температура воздуха прогрелась почти до 14 градусов. Последний раз такое наблюдалось 77 лет назад. Что будет дальше? Какие еще сюрпризы нам готовит погода этой весной? Стоит ли одесситам уже прятать зимнюю одежду или все же нужно немного подождать?

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказала синоптик Одесского гидрометеорологического центра Лионела Белодонова.

Читайте также:

Погода в Одессе

Последнюю неделю погода в Одессе была настолько приятно теплой, что на улицах города можно было встретить людей в летних шортах и футболках. На детских площадках появилось больше детей, а у побережья скопились одесситы, которые наслаждались первыми лучами весеннего солнца во время прогулки. Однако ни для кого не секрет, что погода в нашем городе — это нечто особенное. Синоптики отмечают, что, хотя в ближайшее время на улицах ощущается тепло, рассчитывать на комфортные погодные условия рано.

"За последние сутки средняя температура воздуха была выше нормы на 10 °C. Однако уже в ближайшее время в Одессе и области будет тепло — до +25 °C днем и +12 °C ночью. Осадков не предвидится, лишь ночью 14 марта возможен небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-западный, 9-14 м/с. Однако уже 16-17 марта регион почувствует влияние холодного атмосферного давления, движущегося с северо-запада. Ожидается постепенное снижение температуры и дожди. Ночью 16 марта прогнозируется +6...+11 °C, днем — +11...+16 °C. А уже 17 марта станет еще прохладнее — ночью +1...+6 °C, днем +7...+12 °C", — отметила синоптик Одесского гидрометеорологического центра Лионела Белодонова.

Лионела Белодонова, синоптик Одесского гидрометеорологического центра. Фото: Новини.LIVE

Погода продолжит удивлять температурными качелями, а снижение температуры, которое ожидается после 16 марта, станет очередным напоминанием о переменчивом характере Одесской весны. Так что пока стоит быть готовыми к сюрпризам: днем можно наслаждаться теплым солнцем, но вечером не помешает иметь под рукой теплую одежду.

Климатические изменения

Наш город расположен в южной части Украины, где происходит взаимодействие морского и континентального климатов. Это обуславливает значительные колебания атмосферного давления и температуры воздуха в течение года. Сейчас к этому добавились общее потепление на планете и боевые действия. Все это так или иначе влияет и на общую погоду в регионе.

"Трудно сказать наверняка, но, откровенно говоря, война в Украине также имеет большое влияние на климатические и погодные условия. Пройдет время, и это скажется на здоровье людей. И в будущем общество еще почувствует эти изменения, к сожалению", — отмечает Лионела Белодонова.

Лионела Белодонова об изменениях в климате. Фото: Новини.LIVE

В частности, загрязнение окружающей среды вредными выбросами и тяжелыми металлами усиливает процессы изменений. Это может привести к более длительным периодам жары летом, нестабильным зимам и более частым стихийным явлениям.

Купальный сезон

Несмотря на периодическое потепление и солнечные дни, синоптики предостерегают одесситов и гостей города от преждевременного открытия купального сезона. Ведь на пляжах Одессы уже можно увидеть тех, кто купается в море. Однако не стоит забывать, что вода еще не прогрелась, и прежде чем в нее окунутся, необходимо пройти подготовку — закалить свой организм. В противном случае рискуете оказаться на больничной койке.

"Люди, которые не имеют спортивной подготовки, должны подождать с купанием в море. Несмотря на потепление, купаться рано, а резкий контраст температур может негативно повлиять на организм. Поэтому перед началом купального сезона стоит дождаться стабильного прогревания воды до комфортной температуры, чтобы отдых у моря был не только приятным, но и безопасным", — говорит синоптик.

Лионела Белодонова о начале купального сезона. Фото: Новини.LIVE

Побережье Черного моря. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на периоды потепления, холодные атмосферные фронты могут еще не раз напомнить о себе, а настоящее весеннее тепло окончательно закрепится лишь ближе к концу апреля. Но, как говорят, у природы нет плохой погоды, тем более, если мы живем в Одессе.

Ранее мы писали о состоянии озимых, весенней посевной и о проблемах аграриев Одесской области.