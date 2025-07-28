Атака бійців одеської бригади на ЗС РФ на Донеччині

Військовий із дроном. Фото ілюстративне: Міністерство оборони України

Одеські бійці здійснили успішну дронову атаку на позиції ЗС РФ на Донецькому напрямку. Оператори дронів ЗСУ знищили міномет противника разом із російськими військовими.

Відео з кадрами атаки поділилися бійці одеської 28-ї бригади імені Лицарів зимового походу.

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Розвідка одеської 28-ї бригади імені Лицарів зимового походу помітила окопи ЗС РФ, які були вириті вздовж лісосмуги на Донецькому напрямку. Крім того, службовці виявили 120-міліметровий міномет, прихований під маскувальною сіткою.

Тоді оператор FPV-дрона ЗСУ непомітно підлетів до позиції російських військових та перетворив міномет на брухт. Внаслідок атаки був вражений і особовий склад противника.

"Один дрон — мінус один міномет. І ще кілька, хто ним "пишався". Продовжуємо працювати по залізу й мізках",— йдеться у повідомленні військових.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про десантника, який обікрав пляжника в Одесі. А також про службовця ЗСУ, який зливав координати полігонів.