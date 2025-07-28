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Главная Одесса Одесские бойцы совершили атаку на ВС РФ — что было уничтожено

Одесские бойцы совершили атаку на ВС РФ — что было уничтожено

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2025 16:10
Атака бойцов одесской бригады на ВС РФ в Донецкой области
Военный с дроном. Фото иллюстративное: Министерство обороны Украины

Одесские бойцы совершили успешную дроновую атаку на позиции ВС РФ на Донецком направлении. Операторы дронов ВСУ уничтожили миномет противника вместе с российскими военными.

Видео с кадрами атаки поделились бойцы одесской 28-й бригады имени Рыцарей зимнего похода.

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Подробности боя

Разведка одесской 28-й бригады имени Рыцарей зимнего похода заметила окопы ВС РФ, которые были вырыты вдоль лесополосы на Донецком направлении. Кроме того, служащими был обнаружен 120-миллиметровый миномет, скрытый под маскировочной сеткой.

Тогда оператор FPV-дрона ВСУ незаметно подлетел к позиции российских военных и превратил миномет в металлолом. В результате атаки был поражен и личный состав противника.

"Один дрон — минус один миномет. И еще несколько, кто им "гордился". Продолжаем работать по железу и мозгам", — говорится в сообщении военных.

Напомним, недавно мы писали о десантнике, который обокрал пляжника в Одессе. А также о служащем ВСУ, который сливал координаты полигонов.

Одесса ВСУ Новости Одессы дроны война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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