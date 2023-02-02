Коли Одеса повернеться до графіків планових відключень

На Одещині діють екстрені відключення

Всю ніч одеські енергетики робили заміну пошкодженого обладнання на нове після останніх ворожих атак. Ремонт на високовольтній лінії завершено, це дасть змогу передавати електроенергію у два райони міста.

Про це повідомляє ДТЕК Одеські електромережі.

"Ці роботи забезпечать технічну можливість передавати електроенергію від високовольтної підстанції до Київського та Приморського районів Одеси. Наразі бригади НЕК Укренерго продовжують лагодити підстанції та високовольтну мережу. Після завершення цих робіт ДТЕК зможе відновити повноцінний розподіл електроенергії по місту та повернутися до графіків планових відключень", — йдеться в повідомленні.

На Одещині діють екстрені відключення

Останній масштабний удар рф 26 січня призвів до критичної ситуації зі світлом на Одещині. Коли буде можливо повернутися до прогнозованих графіків — невідомо, адже наслідки гірші, ніж очікувалось.

Найскладніша ситуація з електропостачанням лишається в Одесі та Одеському районі через мережеві обмеження, пов’язані з руйнуванням енергооб’єктів. Наразі ДТЕК робить все можливе, щоб при дефіциті інфраструктури давати світло хоча б чотири години на добу. Втім, слід розуміти, що ремонтні роботи все ще ведуться.

Під час робочої зустрічі начальник Одеської ОВА Максим Марченко поінформував Президента України про стан енергетичної сфери регіону, роботу об’єктів критичної інфраструктури. Наразі спостерігається складна ситуація з відключенням світла в багатьох містах громадах області. Керівництво держави обговорили ефективні шляхи та механізми щодо забезпечення додаткових лімітів електроенергії для Одещини.