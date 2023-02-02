Когда Одесса вернется к графикам плановых отключений

В Одесской области действуют экстренные отключения

Всю ночь одесские энергетики производили замену поврежденного оборудования на новое после последних вражеских атак. Ремонт на высоковольтной линии завершен, это позволит передавать электроэнергию в два района города.

Об этом сообщает ДТЭК Одесские электросети.

"Эти работы обеспечат техническую возможность передавать электроэнергию от высоковольтной подстанции в Киевский и Приморский районы Одессы. В настоящее время бригады НЭК Укрэнерго продолжают чинить подстанции и высоковольтную сеть. После завершения этих работ ДТЭК сможет восстановить полноценное распределение электроэнергии по городу и вернуться к графику", — говорится в сообщении.

В Одесской области действуют экстренные отключения

Последний масштабный удар россии 26 января привел к критической ситуации со светом в Одесской области. Когда будет возможно вернуться к прогнозируемым графикам, неизвестно, ведь последствия хуже, чем ожидалось.

Самая сложная ситуация с электроснабжением остается в Одессе и Одесском районе из-за сетевых ограничений, связанных с разрушением энергообъектов. В настоящее время ДТЭК делает все возможное, чтобы при дефиците инфраструктуры давать свет хотя бы четыре часа в сутки. Впрочем, следует понимать, что ремонтные работы все еще ведутся.

В ходе рабочей встречи начальник Одесской ОВ Максим Марченко проинформировал Президента Украины о состоянии энергетической сферы региона, работе объектов критической инфраструктуры. В настоящее время наблюдается сложная ситуация с отключением света во многих городах общин области. Руководство государства обсудили эффективные пути и механизмы обеспечения дополнительных лимитов электроэнергии для Одесчины.