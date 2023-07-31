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Одеські фехтувальниці здобули успіх на чемпіонаті світу

31 липня 2023 19:50
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Анна Мурадова
Редактор
Одеські фехтувальниці здобули успіх на чемпіонаті світу
Українська збірна з фехтування. Фото: Одеська міська рада
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

У Мілані завершилися змагання командного турніру шаблісток на чемпіонаті світу з фехтування 2023 року. Вихованки тренера Олександра Васютіна — Олена Кравацька та Аліна Комащук, представляючи Україну, показали гарні результати.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Українська збірна продемонструвала свою високу майстерність, обігравши збірні Узбекистану, Італії та США, а також виявила чудову гру у пів фіналі з Францією. Хоча наші спортсменки поступилися французьким фехтувальницям, вони все одно здобули четверте місце, заслужено отримавши важливі рейтингові очки для участі в командному турнірі на Олімпійських іграх 2024 року.

Успіхи одеських спортсменів

Нагадаємо, 21-22 липня 2023 року в словацькому місті Жиліна відбувся етап Кубка Європи серед дорослих зі скелелазіння. Одеські спортсмени блискуче виступили, здобувши призові місця.

Також ми писали, що 19-річна Єва Сердюк, представниця Чорноморська, показала гарний результат на чемпіонаті України (U-20) з пляжного волейболу, що відбувся у Києві з 14 по 16 липня. Вона разом із партнеркою Катериною Удовенко із Сум стала чемпіонкою України, отримавши золоту медаль.

Крім того, у місті Інсбрук (Австрія) відбувся етап Кубка Європи зі скелелазіння серед дорослих у категорії "швидкість". У цих престижних змаганнях взяв участь 41 спортсмен з дев'яти країн Європи, серед яких було 29 чоловіків і 12 жінок.

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