Одеські скелелази успішно виступили на етапі Кубка Європи

Змагання зі скелелазіння. Фото: ілюстративне / google

21-22 липня 2023 року у словацькому місті Жиліна відбувся етап Кубка Європи серед дорослих зі скелелазіння. Одеські спортсмени блискуче виступили, здобувши призові місця.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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У змаганнях брали участь 128 спортсменів із 20 країн Європи. Одесу гідно представляли вихованці Дитячо-юнацької спортивної школи №12 та Одеської обласної школи вищої спортивної майстерності "Олімпієць".

Одеські спортсмени здобули призові місця у надзвичайно конкурентному виді "швидкість":

перше місце виборов Костянтин Павленко (ШВСМ "Олімпієць");

третє місце посів Григорій Ільчишин (ДЮСШ №12).

Одеські спортсмени піднялись на п'єдестал Кубка Європи зі скелелазіння. Фото: Одеська міська рада

Успіх спортсменів став можливим завдяки роботі їхніх тренерів-викладачів, Любові Зимовій та Віктору Ремнєву, які підготували команду до важливого змагального випробування.

Успіхи одеських спортсменів

Нагадаємо, 19-річна Єва Сердюк, представниця Чорноморська, показала гарний результат на чемпіонаті України (U-20) з пляжного волейболу, що проходив у Києві з 14 по 16 липня. Вона разом з партнеркою Катериною Удовенко з Сум стала чемпіонкою України, отримавши золоту медаль.

Також ми писали, що у місті Інсбрук (Австрія) відбувся етап Кубка Європи зі скелелазіння серед дорослих у категорії "швидкість". У цих престижних змаганнях взяв участь 41 спортсмен з дев'яти країн Європи, серед яких було 29 чоловіків і 12 жінок.