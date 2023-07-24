Одесские скалолазы успешно выступили на этапе Кубка Европы

Соревнования по скалолазанию. Фото: иллюстративное / google

21-22 июля 2023 года в словацком городе Жилина состоялся этап Кубка Европы среди взрослых по скалолазанию. Одесские спортсмены блестяще выступили, получив призовые места.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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В соревнованиях приняли участие 128 спортсменов из 20 стран Европы. Одессу достойно представляли воспитанники Детско-юношеской спортивной школы №12 и Одесской областной школы высшего спортивного мастерства "Олимпиец".

Одесские спортсмены завоевали призовые места в чрезвычайно конкурентном виде "скорость":

первое место завоевал Константин Павленко (ШВСМ "Олимпиец");

третье место занял Григорий Ильчишин (ДЮСШ №12).

Одесские спортсмены поднялись на пьедестал Кубка Европы по скалолазанию. Фото: Одесский городской совет

Успех спортсменов стал возможным благодаря работе их тренеров-преподавателей, Любови Зимней и Виктору Ремневу, которые подготовили команду к важному соревновательному испытанию.

Успехи одесских спортсменов

Напомним, 19-летняя Ева Сердюк, представительница Черноморска, показала хороший результат на чемпионате Украины (U-20) по пляжному волейболу, проходившему в Киеве с 14 по 16 июля. Она вместе с партнершей Екатериной Удовенко из Сум стала чемпионкой Украины, получив золотую медаль.

Также мы писали, что в Инсбруке (Австрия) состоялся этап Кубка Европы по скалолазанию среди взрослых в категории "скорость". В этих престижных соревнованиях принял участие 41 спортсмен из девяти стран Европы, среди которых было 29 мужчин и 12 женщин.