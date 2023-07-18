Спортсменка з Одещини завоювала путівку на чемпіонат Європи з пляжного волейболу

Змагання з пляжного волейболу. Фото: НОК в Одеській області

19-річна Єва Сердюк, представниця Чорноморська, показала гарний результат на чемпіонаті України (U-20) з пляжного волейболу, що проходив у Києві з 14 по 16 липня. Вона разом з партнеркою Катериною Удовенко з Сум стала чемпіонкою України, отримавши золоту медаль.

Про це повідомляє НОК в Одеській області.

Читайте також:

На чемпіонаті України, Єва Сердюк та Катерина Удовенко, які були посіяні під першим номером, здобули перемогу над усіма своїми суперницями з рахунком 2:0. Їхні опонентки змогли набрати максимум 16 очок в одній з партій фіналу.

Нагородження спортсменок. Фото: НОК в Одеській області.

Наступні змагання

Цей успіх дозволив Єві Сердюк зарезервувати місце на своєму другому цього року чемпіонаті Європи, який відбудеться з 17 по 20 серпня в Ризі.

З 26 по 29 липня Єва Сердюк разом з Ангеліною Хміль з Запоріжжя візьмуть участь у чемпіонаті Європи (U-22) в румунському місті Тімішоарі. Крім того, вже незабаром, з 20 по 23 липня, відбудеться чемпіонат України (U-18) з пляжного волейболу в Києві.

Успіхи одеських спортсменів

Нагадаємо, у місті Інсбрук (Австрія) відбувся етап Кубка Європи зі скелелазіння серед дорослих у категорії "швидкість". У цих престижних змаганнях взяв участь 41 спортсмен з дев'яти країн Європи, серед яких було 29 чоловіків і 12 жінок.

Також ми писали, що на заключному поєдинку Чемпіонату України з гандболу серед чоловічих команд Суперліги одеська команда зуміла стати срібним призером. У напруженому матчі з командою "Донбас" (33:33 в основний час, 6:5 в серії пенальті) гравці з Одеси виявились сильнішими.