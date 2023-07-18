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Спортсменка из Одесщины завоевала путевку на чемпионат Европы по пляжному волейболу

18 июля 2023 20:20
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Анна Мурадова
Редактор
Спортсменка из Одесщины завоевала путевку на чемпионат Европы по пляжному волейболу
Соревнования по пляжному волейболу. Фото: НОК в Одесской области
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

19-летняя Ева Сердюк, представительница Черноморска, показала хороший результат на чемпионате Украины (U-20) по пляжному волейболу, проходившему в Киеве с 14 по 16 июля. Она вместе с партнершей Екатериной Удовенко из Сум стала чемпионкой Украины, получив золотую медаль.

Об этом сообщает НОК в Одесской области.

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На чемпионате Украины, Ева Сердюк и Екатерина Удовенко, посеянные под первым номером, одержали победу над всеми своими соперницами со счетом 2:0. Их оппонентки смогли набрать максимум 16 очков в одной из партий финала.

Награждение спортсменок. Фото: НОК в Одесской области.
Награждение спортсменок. Фото: НОК в Одесской области.

Следующие соревнования

Этот успех позволил Еве Сердюк зарезервировать место на своем втором чемпионате Европы, который состоится с 17 по 20 августа в Риге.
С 26 по 29 июля Ева Сердюк вместе с Ангелиной Хмель из Запорожья примут участие в чемпионате Европы (U-22) в румынском городе Тимишоаре. Кроме того, уже в скором времени, с 20 по 23 июля, состоится чемпионат Украины (U-18) по пляжному волейболу в Киеве.

Успехи одесских спортсменов

Напомним, в городе Инсбрук (Австрия) состоялся этап Кубка Европы по скалолазанию среди взрослых в категории "скорость". В этих престижных соревнованиях принял участие 41 спортсмен из девяти стран Европы, среди которых было 29 мужчин и 12 женщин.

Также мы писали, что на заключительном поединке Чемпионата Украины по гандболу среди мужских команд Суперлиги одесская команда сумела стать серебряным призером. В напряженном матче с командой "Донбасс" (33:33 в основное время, 6:5 в серии пенальти) игроки из Одессы оказались сильнее.

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