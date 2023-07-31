Одесские фехтовальщицы преуспели на чемпионате мира

Украинская сборная по фехтованию. Фото: Одесский городской совет

В Милане завершились соревнования командного турнира саблисток на чемпионате мира по фехтованию 2023 года. Воспитанницы тренера Александра Васютина — Елена Кровацкая и Алина Комащук, представляя Украину, показали хорошие результаты.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Украинская сборная продемонстрировала свое высокое мастерство, обыграв сборные Узбекистана, Италии и США, а также показала отличную игру в полуфинале с Францией. Хотя наши спортсменки уступили французским фехтовальщицам, они все равно завоевали четвертое место, заслуженно получив важные рейтинговые очки для участия в командном турнире на Олимпийских играх 2024 года.

Успехи одесских спортсменов

Напомним, 21-22 июля 2023 года в словацком городе Жилина состоялся этап Кубка Европы среди взрослых по скалолазанию. Одесские спортсмены блестяще выступили, получив призовые места.

Также мы писали, что 19-летняя Ева Сердюк, представительница Черноморска, показала хороший результат на чемпионате Украины (U-20) по пляжному волейболу, проходившему в Киеве с 14 по 16 июля. Она вместе с партнершей Екатериной Удовенко из Сум стала чемпионкой Украины, получив золотую медаль.

Кроме того, в городе Инсбрук (Австрия) состоялся этап Кубка Европы по скалолазанию среди взрослых в категории "скорость". В этих престижных соревнованиях принял участие 41 спортсмен из девяти стран Европы, среди которых было 29 мужчин и 12 женщин.