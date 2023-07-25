Одеські каратисти здобули медалі на Чемпіонаті Європи з єдиноборств

Призери чемпіонату Європи з єдиноборств. Фото: Одеська міська рада

У хорватському Загребі відбувся чемпіонат Європи з єдиноборств серед студентів. На змаганнях 1537 спортсменів із 31 країни показали свої вміння і майстерність у карате, дзюдо, тхеквондо та кікбоксингу.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Особливо успішно виступили вихованці Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №16 з Одеси. Спортсмени здобули чимало призових місць:

Владислав Шведа — переможець у куміте до 67 кг;

Юлія Палашевська — бронзова призерка в куміте до 50 кг;

Команда у складі Аріадни Панчук та Юлії Палашевської — друге місце у командному куміте;

Команда у складі Владислава Шведи та Олександра Плаксієнка — бронзові призери у командному куміте.

Успіхи одеських спортсменів

Нагадаємо, 21-22 липня 2023 року у словацькому місті Жиліна відбувся етап Кубка Європи серед дорослих зі скелелазіння. Одеські спортсмени блискуче виступили, здобувши призові місця.

Також ми писали, що 19-річна Єва Сердюк, представниця Чорноморська, показала гарний результат на чемпіонаті України (U-20) з пляжного волейболу, що проходив у Києві з 14 по 16 липня. Вона разом з партнеркою Катериною Удовенко з Сум стала чемпіонкою України, отримавши золоту медаль.

Крім того, у місті Інсбрук (Австрія) відбувся етап Кубка Європи зі скелелазіння серед дорослих у категорії "швидкість". У цих престижних змаганнях взяв участь 41 спортсмен з дев'яти країн Європи, серед яких було 29 чоловіків і 12 жінок.