Одеські каратисти здобули медалі на Чемпіонаті Європи з єдиноборств
У хорватському Загребі відбувся чемпіонат Європи з єдиноборств серед студентів. На змаганнях 1537 спортсменів із 31 країни показали свої вміння і майстерність у карате, дзюдо, тхеквондо та кікбоксингу.
Про це повідомляє Одеська міська рада.
Особливо успішно виступили вихованці Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №16 з Одеси. Спортсмени здобули чимало призових місць:
- Владислав Шведа — переможець у куміте до 67 кг;
- Юлія Палашевська — бронзова призерка в куміте до 50 кг;
- Команда у складі Аріадни Панчук та Юлії Палашевської — друге місце у командному куміте;
- Команда у складі Владислава Шведи та Олександра Плаксієнка — бронзові призери у командному куміте.
Успіхи одеських спортсменів
Нагадаємо, 21-22 липня 2023 року у словацькому місті Жиліна відбувся етап Кубка Європи серед дорослих зі скелелазіння. Одеські спортсмени блискуче виступили, здобувши призові місця.
Також ми писали, що 19-річна Єва Сердюк, представниця Чорноморська, показала гарний результат на чемпіонаті України (U-20) з пляжного волейболу, що проходив у Києві з 14 по 16 липня. Вона разом з партнеркою Катериною Удовенко з Сум стала чемпіонкою України, отримавши золоту медаль.
Крім того, у місті Інсбрук (Австрія) відбувся етап Кубка Європи зі скелелазіння серед дорослих у категорії "швидкість". У цих престижних змаганнях взяв участь 41 спортсмен з дев'яти країн Європи, серед яких було 29 чоловіків і 12 жінок.