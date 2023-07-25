Одесские каратисты получили медали на Чемпионате Европы по единоборствам
В хорватском Загребе состоялся чемпионат Европы по единоборствам среди студентов. На соревнованиях 1537 спортсменов из 31 страны показали свои умения и мастерство в карате, дзюдо, тхэквондо и кикбоксинге.
Об этом сообщает Одесский городской совет.
Особо успешно выступили воспитанники Комплексной детско-юношеской спортивной школы №16 из Одессы. Спортсмены получили немало призовых мест:
- Владислав Шведа — победитель в кумите до 67 кг;
- Юлия Палашевская — бронзовый призер в кумите до 50 кг;
- Команда в составе Ариадны Панчук и Юлии Палашевской — второе место в командном кумите;
- Команда в составе Владислава Шведы и Александра Плаксиенко — бронзовые призеры в командном кумите.
Успехи одесских спортсменов
Напомним, 21-22 июля 2023 года в словацком городе Жилина состоялся этап Кубка Европы среди взрослых по скалолазанию. Одесские спортсмены блестяще выступили, получив призовые места.
Также мы писали, что 19-летняя Ева Сердюк, представительница Черноморска, показала хороший результат на чемпионате Украины (U-20) по пляжному волейболу, проходившему в Киеве с 14 по 16 июля. Она вместе с партнершей Екатериной Удовенко из Сум стала чемпионкой Украины, получив золотую медаль.
Кроме того, в городе Инсбрук (Австрия) состоялся этап Кубка Европы по скалолазанию среди взрослых в категории "скорость". В этих престижных соревнованиях принял участие 41 спортсмен из девяти стран Европы, среди которых было 29 мужчин и 12 женщин.