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Одесские каратисты получили медали на Чемпионате Европы по единоборствам

25 июля 2023 19:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одесские каратисты получили медали на Чемпионате Европы по единоборствам
Призеры чемпионата Европы по единоборствам. Фото: Одесский городской совет
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В хорватском Загребе состоялся чемпионат Европы по единоборствам среди студентов. На соревнованиях 1537 спортсменов из 31 страны показали свои умения и мастерство в карате, дзюдо, тхэквондо и кикбоксинге.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Особо успешно выступили воспитанники Комплексной детско-юношеской спортивной школы №16 из Одессы. Спортсмены получили немало призовых мест:

  • Владислав Шведа — победитель в кумите до 67 кг;
  • Юлия Палашевская — бронзовый призер в кумите до 50 кг;
  • Команда в составе Ариадны Панчук и Юлии Палашевской — второе место в командном кумите;
  • Команда в составе Владислава Шведы и Александра Плаксиенко — бронзовые призеры в командном кумите.

Успехи одесских спортсменов

Напомним, 21-22 июля 2023 года в словацком городе Жилина состоялся этап Кубка Европы среди взрослых по скалолазанию. Одесские спортсмены блестяще выступили, получив призовые места.

Также мы писали, что 19-летняя Ева Сердюк, представительница Черноморска, показала хороший результат на чемпионате Украины (U-20) по пляжному волейболу, проходившему в Киеве с 14 по 16 июля. Она вместе с партнершей Екатериной Удовенко из Сум стала чемпионкой Украины, получив золотую медаль.

Кроме того, в городе Инсбрук (Австрия) состоялся этап Кубка Европы по скалолазанию среди взрослых в категории "скорость". В этих престижных соревнованиях принял участие 41 спортсмен из девяти стран Европы, среди которых было 29 мужчин и 12 женщин.

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