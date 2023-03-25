Одеські каратистки Терлюга та Серьогіна підкорили чемпіонат Європи

Спортсменки здобули дві медалі

Вихідці з Одеської області продемонстрували високий рівень під час чемпіонату Європи з карате. У змаганнях спортсмени здобули дві медалі, з яких одна — золота, а інша — срібна.

Про це повідомляє відділення Національного олімпійського комітету України в Одеській області.

Анжеліка Терлюга: третій титул чемпіонки

Анжеліка Терлюга, що тренується під керівництвом Дениса Морозова та Володимира Зарецького, стала вже втретє чемпіонкою в категорії "до 55 кг". Це вже п'ята медаль Анжеліки на чемпіонатах Європи. У фінальному поєдинку Терлюга перемогла Італійку Вероніку Брунорі з рахунком 8:0 (достроково), продемонструвавши вражаючий рівень техніки та фізичної підготовки.

Аніта Серьогіна: срібний призер

Аніта Серьогіна, яка тренується під керівництвом Олександра Тонкошкіра, стала срібною призеркою в категорії "до 61 кг". Це вже восьма медаль Аніти на чемпіонатах Європи. У фіналі Серьогіна програла Рєм Хаміс з Німеччини з рахунком 1:2, але продемонструвала високу майстерність та бойовий дух упродовж всіх змагань.

Завоювання медалей на чемпіонаті Європи з карате є великим досягненням для спортсменів Одеської області, які продовжують підіймати прапор України на міжнародних змаганнях. Вони продемонстрували вражаючу техніку та майстерність.

Успіхи одеських спортсменів

Вихованці спортивної школи "Крижинка" з Одеси стали переможцями чемпіонатів України з фігурного катання серед молоді. Вони здобули чотири медалі — три золоті та одну срібну на змаганнях, які відбулися в Богуславі.

Також у Таллінні відбувся чемпіонат Європи з фехтування. Змагалися кадети і юніори. Одеські спортсмени увійшли до топ-10 найсильніших.

Також спортсмени з Одеської області завоювали чотири медалі на двох чемпіонатах України з легкої атлетики. Змагання відбувались у Києві з 17 по 19 лютого.