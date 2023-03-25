Одесские каратистки Терлюга и Серегина покорили чемпионат Европы
Выходцы из Одесской области продемонстрировали высокий уровень во время чемпионата Европы по карате. В соревнованиях спортсмены завоевали две медали, из которых одна — золотая, а другая — серебряная.
Об этом сообщает отделение Национального олимпийского комитета Украины в Одесской области.
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Анжелика Терлюга: третий титул чемпионки
Анжелика Терлюга, которая тренируется под руководством Дениса Морозова и Владимира Зарецкого, стала уже в третий раз чемпионкой в категории "до 55 кг". Это уже пятая медаль Анжелики на чемпионатах Европы. В финальном поединке Терлюга победила Итальянку Веронику Брунори со счетом 8:0 (досрочно), продемонстрировав впечатляющий уровень техники и физической подготовки.
Анита Серегина: серебряный призер
Анита Серегина, которая тренируется под руководством Александра Тонкокожа, стала серебряным призером в категории "до 61 кг". Это уже восьмая медаль Аниты на чемпионатах Европы. В финале Серегина проиграла Рэм Хамис из Германии со счетом 1:2, но продемонстрировала высокое мастерство и боевой дух на протяжении всех соревнований.
Завоевание медалей на чемпионате Европы по карате является большим достижением для спортсменов Одесской области, продолжающих поднимать флаг Украины на международных соревнованиях. Они продемонстрировали поразительную технику и мастерство.
Успехи одесских спортсменов
Воспитанники спортивной школы "Льдинка" из Одессы стали победителями чемпионатов Украины по фигурному катанию среди молодежи. Они завоевали четыре медали — три золотых и одну серебряную на соревнованиях, которые состоялись в Богуславе.
Также в Таллинне состоялся чемпионат Европы по фехтованию. Соревновались кадеты и юниоры. Одесские спортсмены вошли в топ-10 сильнейших.
Также спортсмены из Одесской области завоевали четыре медали на двух чемпионатах Украины по легкой атлетике. Соревнования проходили в Киеве с 17 по 19 февраля.