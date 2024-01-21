Одеські комунальники закрили вибиті вікна у постраждалих під час атаки будинках
Комунальники в Одесі забили віконні пройми вибитих під час останньої російської атаки. Загалом плівкою закрили понад двісті вікон.
Про це повідомили на сайті Одеської міської ради.
"Враховуючи зимовий період, першочерговим завданням для комунальників стало закриття віконних та дверних пройомів для збереження тепла в будинках. Мешканці цих квартир отримають компенсацію з міського бюджету на встановлення вікон", — йдеться у повідомленні мерії.
Загалом, комунальники закрили плівкою 212 вікон в 135 квартирах, а ще 29 віконних отворів в парадних — ОСБ-листами. Крім цього, служби комунального обслуговування провели ремонт покрівлі на одному з будинків, ще на двох — роботи тривають. Також відомо, що комунальні служби завершили роботи з прибирання в будинках і прилеглих територіях.
Атака на Одесу 17 січня
Нагадаємо, під час атаки в Одесі пошкоджень зазнали вісім житлових будинків. Для постраждалих від ворожих атак одеситів у місті відкрилися оперативні штаби допомоги.
Також ми писали, що у ніч проти 17 січня ворог атакував Одесу дронами-камікадзе, які влучили у магістральні тепломережі. Через це без опалення залишилися понад 60 будинків. Наразі в усі будинки, окрім найбільш постраждалого, повернули тепло.
Додамо, одеситам, чиї будинки постраждали внаслідок ворожих атак, місто виплатить компенсацію. У звʼязку з ранковою атакою бюджетна комісія запропонувала збільшили суму відшкодувань ще на п'ять мільйонів гривень.
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