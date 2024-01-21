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Одеські комунальники закрили вибиті вікна у постраждалих під час атаки будинках

21 січня 2024 13:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Одеські комунальники закрили вибиті вікна у постраждалих під час атаки будинках
Комунальники забивають вікна. Фото: ОМР
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Комунальники в Одесі забили віконні пройми вибитих під час останньої російської атаки. Загалом плівкою закрили понад двісті вікон. 

Про це повідомили на сайті Одеської міської ради

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"Враховуючи зимовий період, першочерговим завданням для комунальників стало закриття віконних та дверних пройомів для збереження тепла в будинках. Мешканці цих квартир отримають компенсацію з міського бюджету на встановлення вікон", — йдеться у повідомленні мерії. 

Загалом, комунальники закрили плівкою 212 вікон в 135 квартирах, а ще 29 віконних отворів в парадних — ОСБ-листами. Крім цього, служби комунального обслуговування провели ремонт покрівлі на одному з будинків, ще на двох — роботи тривають. Також відомо, що комунальні служби завершили роботи з прибирання в будинках і прилеглих територіях.

Атака на Одесу 17 січня

Нагадаємо, під час атаки в Одесі пошкоджень зазнали вісім житлових будинків. Для постраждалих від ворожих атак одеситів у місті відкрилися оперативні штаби допомоги.

Також ми писали, що у ніч проти 17 січня ворог атакував Одесу дронами-камікадзе, які влучили у магістральні тепломережі. Через це без опалення залишилися понад 60 будинків. Наразі в усі будинки, окрім найбільш постраждалого, повернули тепло. 

Додамо, одеситам, чиї будинки постраждали внаслідок ворожих атак, місто виплатить компенсацію. У звʼязку з ранковою атакою бюджетна комісія запропонувала збільшили суму відшкодувань ще на п'ять мільйонів гривень.

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