Одесские коммунальщики закрыли выбитые окна в пострадавших во время атаки домах

Коммунальщики забивают окна. Фото: ОМР

Коммунальщики в Одессе забили оконные проймы выбитых во время последней российской атаки . В общей сложности пленкой закрыли более двухсот окон.

Об этом сообщили на сайте Одесского городского совета.

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"Учитывая зимний период, первоочередной задачей для коммунальщиков стало закрытие оконных и дверных проемов для сохранения тепла в домах. Жители этих квартир получат компенсацию из городского бюджета на установку окон", — говорится в сообщении мэрии.

В общей сложности коммунальщики закрыли пленкой 212 окон в 135 квартирах, а еще 29 оконных проемов в парадных — ОСБ-листами. Кроме этого, службы коммунального обслуживания провели ремонт кровли на одном из домов, еще на двух работают. Также известно, что коммунальные службы завершили работы по уборке в домах и близлежащих территориях.

Атака на Одессу 17 января

Напомним, во время атаки в Одессе повреждения получили восемь жилых домов. Для пострадавших от вражеских атак одесситов открылись оперативные штабы помощи.

Также мы писали, что в ночь на 17 января враг атаковал Одессу дронами-камикадзе, попавшими в магистральные теплосети. Из-за этого без отопления осталось более 60 домов. В настоящее время во все дома, кроме самого пострадавшего, вернули тепло.

Добавим, одесситам, чьи дома пострадали в результате вражеских атак, город выплатит компенсацию. В связи с утренней атакой бюджетная комиссия предложила увеличить сумму возмещений еще на 5 миллионов гривен.