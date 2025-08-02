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Головна Одеса Одеські лицарі показали епічне знищення ворога — відео

Одеські лицарі показали епічне знищення ворога — відео

Ua ru
Дата публікації: 2 серпня 2025 12:59
Артилерія ЗСУ нищить ворога на Торецькому напрямку: відео одеської бригади
Знищення російських окупантів на Торецькому напрямку. Фото: кадр з відео

Російські штурми на Торецькому напрямку не припиняються: ворог повзе лісосмугами, ярами, ховається у сараях та бліндажах. Та українська артилерія безжальна і точна. Кожен влучний постріл — мінус кілька окупантів.

Відео знищення окупантів показала пресслужба 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу в Telegram-каналі.

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За їхньою інформацією, на Торецькому напрямку ворог не полишає спроб атакувати: тисне звідусіль — із посадок, яру, між дерев. Поводиться, як навала тарганів після зливи. Ховаються будь-де — в покинутих сараях, саморобних норах чи бліндажах, які вже накривали тричі.

Проте українська артилерія працює чітко: прицільні удари перетворюють живу силу противника на статистику втрат. Пильність і точність артилеристів — це не просто майстерність, а й збережені життя побратимів.

"Працюємо. Бережемо своїх. Знищуємо чужих", — коротко прокоментували військові.

Нагадаємо, ми писали про бій прикордонників на півдні. А також повідомляли про спробу мотоциклетного штурму.

Одеса Одеська область обстріли військові Бригада Новини Одеси
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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