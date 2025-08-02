Артиллерия ВСУ уничтожает врага на Торецком направлении: видео одесской бригады

Уничтожение российских оккупантов на Торецком направлении. Фото: кадр из видео

Российские штурмы на Торецком направлении не прекращаются: враг ползет по лесополосам, оврагам, прячется в сараях и блиндажах. Но украинская артиллерия безжалостная и точная. Каждый точный выстрел — минус несколько оккупантов.

Видео уничтожения оккупантов показала пресс-служба 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода в Telegram-канале.

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По их информации, на Торецком направлении враг не оставляет попыток атаковать: давит отовсюду — из посадок, оврага, между деревьев. Ведет себя, как нашествие тараканов после ливня. Прячутся где угодно — в заброшенных сараях, самодельных норах или блиндажах, которые уже накрывали трижды.

Однако украинская артиллерия работает четко: прицельные удары превращают живую силу противника в статистику потерь. Бдительность и точность артиллеристов — это не просто мастерство, но и сохраненные жизни побратимов.

"Работаем. Бережем своих. Уничтожаем чужих", — коротко прокомментировали военные.

Напомним, мы писали о бое пограничников на юге. А также сообщали о попытке мотоциклетного штурма.