Одеські медики допомагатимуть на деокупованих територіях Миколаївщини

Вони вже вирушили в дорогу

Медики з Одеської області готуються до чергової місії на деокуповані території Миколаївщини. Машину швидкої укомплектовують всім необхідним.

Про це повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області.

"Автомобілі швидкої комплектуються необхідними ліками, засобами надання медичної допомоги, речами гуманітарного спрямування та дитячим харчуванням. Одеська медична родина надаватиме медичну, психологічну та соціальну допомогу українцям, які пережили російську окупацію", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення дуже багато українців стали волонтерами. Благодійні фонди почали змінювати свої напрями роботи, адже за день було десятки заявок про необхідну військову допомогу. Одеський благодійний фонд за рік витратив на допомогу військовим 200 мільйонів гривень.

Також медики одеського пологового будинку провели ярмарок на підтримку ЗСУ. Захід приурочили до тижня Масляної. Зараз як ніколи важливо підтримувати бійців. Саме небайдужість кожного з нас веде Україну до перемоги.