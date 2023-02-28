Одесские медики будут помогать на деоккупированных территориях Николаевщины

Они уже отправились в путь

Медики из Одесской области готовятся к очередной миссии на деоккупированные территории Николаевской области. Машину быстрой укомплектовывают всем необходимым.

Об этом сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области.

"Автомобили скорой комплектуются необходимыми лекарствами, средствами предоставления медицинской помощи, вещами гуманитарного направления и детским питанием. Одесская медицинская семья будет оказывать медицинскую, психологическую и социальную помощь украинцам, пережившим российскую оккупацию", — говорится в сообщении.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения очень многие украинцы стали волонтерами. Благотворительные фонды начали менять свои направления работы, ведь за день было десятки заявок о необходимой военной помощи. Одесский благотворительный фонд за год потратил на помощь военным 200 миллионов гривен.

Также медики одесского роддома провели ярмарку в поддержку ВСУ. Мероприятие приурочили к неделе Масленицы. Сейчас как никогда важно поддерживать бойцов. Именно неравнодушие каждого из нас ведет Украину к победе.