Одесские медики будут помогать на деоккупированных территориях Николаевщины
Медики из Одесской области готовятся к очередной миссии на деоккупированные территории Николаевской области. Машину быстрой укомплектовывают всем необходимым.
Об этом сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области.
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"Автомобили скорой комплектуются необходимыми лекарствами, средствами предоставления медицинской помощи, вещами гуманитарного направления и детским питанием. Одесская медицинская семья будет оказывать медицинскую, психологическую и социальную помощь украинцам, пережившим российскую оккупацию", — говорится в сообщении.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения очень многие украинцы стали волонтерами. Благотворительные фонды начали менять свои направления работы, ведь за день было десятки заявок о необходимой военной помощи. Одесский благотворительный фонд за год потратил на помощь военным 200 миллионов гривен.
Также медики одесского роддома провели ярмарку в поддержку ВСУ. Мероприятие приурочили к неделе Масленицы. Сейчас как никогда важно поддерживать бойцов. Именно неравнодушие каждого из нас ведет Украину к победе.