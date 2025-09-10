Відео
Одеські моряки сьогодні — вплив воєнного стану на галузь

Одеські моряки сьогодні — вплив воєнного стану на галузь

Ua ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 06:33
Проблеми українських моряків під час війни — що змінилось
Корабель в одеському порту. Фото: Новини.LIVE

Моряки завжди були опорою для економіки країни: вони приносили валюту та підтримували свої сім’ї. Війна ж зруйнувала цей баланс — тепер постали проблеми з виїздом, документами та професійним навчанням. Чи зможе держава втримати морську галузь у таких умовах? І що потрібно зробити, аби українські моряки не залишали країну назавжди?

Про це журналісти Новини.LIVE поговорили з головою наглядової ради благодійної організації "Асоль" Світланою Фабрикант.

Читайте також:

Виїзд за кордон

Сьогодні для моряків головне випробування — неможливість легально працювати в рейсах з України. Ті, хто зміг виїхати, залишаються там, де є робота і стабільність. Разом із ними переїжджають родини, у підсумку — це все створює відтік кадрів і удар по економіці південних регіонів.

 "Основна проблема українських моряків сьогодні — це неможливість виїжджати працювати за кордон. Тому більшість, хто мав таку змогу і вийшли працювати в рейси за кордон, на жаль, не повертаються в Україну. І залишається працювати та жити там, за кордоном. Туди переїжджають їхні сім'ї. І це велика проблема і втрата не лише для моряків, а й для нашої країни", — каже голова наглядової ради БО "Асоль" Світлана Фабрикант.

Моряки
Голова наглядової ради БО "Асоль" Світлана Фабрикант. Фото: Новини.LIVE

Це стало однією з найгостріших проблем воєнного часу: морська професія, яка десятиліттями була опорою для півдня, втрачає свій український центр. Коли фахівці залишаються за кордоном разом із сім’ями, країна недоотримує валюту, а цілі громади відчувають брак тих, хто завжди забезпечував економічний рух регіону.

Зерновий корабель
Зерновий корабель в одеському порту. Фото: Новини.LIVE

Проблема з документами

Багато проблем виникає через складність у документах. Моряки часто змушені звертатися до іноземних установ або робити переоформлення в інших країнах за значно нижчими цінами. Це створює ризик, що українські спеціалісти остаточно переходять під юрисдикцію інших держав.

 "Ті моряки, які працюють в рейсах за кордоном, вони залишаються там. І не маючи змоги налагодити якісь питання з документами, спілкуватися з родиною, вони йдуть в ті організації, які були створені за кордоном. Їх зробили спеціально для того, щоб переманити наших моряків до себе", — каже голова наглядової ради БО "Асоль".

Світлана
Голова наглядової ради БО "Асоль" про проблеми з документами. Фото: Новини.LIVE

Через спрощені процедури за кордоном ситуація ще більш ускладнюється: українські моряки там стають громадянами інших держав, платять податки і закріплюють свої сім’ї. Для України це втрата не лише людей, а й цілої частини економіки.

 "Ми з вами отримуємо моряків Румунії, Польщі, Болгарії, Греції і Туреччини, а не українських моряків, яких було вивчено в нас в Україні, які фах свій тут надбали. І сьогодні вони стають вже чужими і платять податки в тих країнах, і вже придбали житло, і сім'ї туди починають виїжджати", — зазначає спікер.

Одеські моряки сьогодні
Спікер про спрощені процедури отримання документів. Фото: Новини.LIVE

Освіта і стратегічна перспектива

Окрема проблема — навчання і професійний розвиток. Якщо в Україні моряки мали підтверджувати свою кваліфікацію і рости у фаховому сенсі, то за кордоном усе часто зводиться лише до переоформлення документів. Це знижує вимоги до професії та віддаляє фахівців від української системи.

 "Там це дуже просто. Такого дуже якогось впливового, важливого переоформлення і отримання знань там не відбувається. Вони переоформляють документи і все. У нас в Україні дуже по-іншому відносини були з моряками, коли вони повинні були довести, що вони фахово зростають. Сьогодні все зійшло нанівець. Ніхто серйозно цьому не приділяє уваги", — каже Світлана Фабрикант.

Одеські моряки сьогодні — вплив воєнного стану на галузь - фото 6
Корабель у порту. Фото: Новини.LIVE

У цьому ж контексті звучить і питання державної політики. Якщо морська галузь забезпечувала до 25% валютних надходжень у країну, то її потрібно визнати стратегічною і створити умови для бронювання, пенсійних гарантій та повернення кадрів. Інакше Україна ризикує втратити власних фахівців остаточно. Все це у підсумку стало однією з найгостріших проблем воєнного часу: морська професія, яка десятиліттями була опорою для півдня, знищує свій український центр. 

Раніше ми писали про те, чи є зазроза для Одеси з боку моря, а також про те, чи буде РФ підсилювати свій флот.

Автор:
Хлопонін Микита
Автор:
Хлопонін Микита
