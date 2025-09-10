Видео
Главная Одесса Одесские моряки сегодня — влияние военного положения на отрасль

Одесские моряки сегодня — влияние военного положения на отрасль

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 06:33
Проблемы украинских моряков во время войны — что изменилось
Корабль в одесском порту. Фото: Новини.LIVE

Моряки всегда были опорой для экономики страны: они приносили валюту и поддерживали свои семьи. Война же разрушила этот баланс — теперь возникли проблемы с выездом, документами и профессиональным обучением. Сможет ли государство удержать морскую отрасль в таких условиях? И что нужно сделать, чтобы украинские моряки не покидали страну навсегда?

Об этом журналисты Новини.LIVE поговорили с председателем наблюдательного совета благотворительной организации "Ассоль" Светланой Фабрикант.



Выезд за границу

Сегодня для моряков главное испытание — невозможность легально работать в рейсах из Украины. Те, кто смог уехать, остаются там, где есть работа и стабильность. Вместе с ними переезжают семьи, в итоге — это все создает отток кадров и удар по экономике южных регионов.

"Основная проблема украинских моряков сегодня  это невозможность выезжать работать за границу. Поэтому большинство, кто имел такую возможность и вышли работать в рейсы за границу, увы, не возвращаются в Украину. И остается работать и жить там, за границей. Туда переезжают их семьи. И это большая проблема и потеря не только для моряков, а для нашей страны", — говорит председатель наблюдательного совета БО "Ассоль" Светлана Фабрикант.

Моряки
Председатель наблюдательного совета БО "Ассоль" Светлана Фабрикант. Фото: Новини.LIVE

Это стало одной из самых острых проблем военного времени: морская профессия, которая десятилетиями была опорой для юга, теряет свой украинский центр. Когда специалисты остаются за границей вместе с семьями, страна недополучает валюту, а целые общины ощущают нехватку тех, кто всегда обеспечивал экономическое движение региона.

Зерновий корабель
Зерновой корабль в одесском порту. Фото: Новини.LIVE

Проблема с документами

Много проблем возникает из-за сложности в документах. Моряки часто вынуждены обращаться в иностранные учреждения или делать переоформление в других странах по значительно более низким ценам. Это создает риск, что украинские специалисты окончательно переходят под юрисдикцию других государств.

"Те моряки, которые работают в рейсах за рубежом, они остаются там. И не имея возможности наладить какие-то вопросы с документами, общаться с семьей, они идут в те организации, которые были созданы за рубежом. Их сделали специально для того, чтобы переманить наших моряков к себе", — говорит председатель наблюдательного совета БО "Ассоль".

Світлана
Председатель наблюдательного совета БО "Ассоль" о проблемах с документами: Новини.LIVE

Из-за упрощенных процедур за рубежом ситуация еще более усложняется: украинские моряки там становятся гражданами других государств, платят налоги и закрепляют свои семьи. Для Украины это потеря не только людей, но и целой части экономики.

"Мы с вами получаем моряков Румынии, Польши, Болгарии, Греции и Турции, а не украинских моряков, которые были выучены у нас в Украине, которые профессию свою здесь приобрели. И сегодня они становятся уже чужими и платят налоги в тех странах, и уже приобрели жилье, и семьи туда начинают выезжать", — отмечает спикер.

Одеські моряки сьогодні
Спикер об упрощении процедуры получения документов. Фото: Новини.LIVE

Образование и стратегическая перспектива

Отдельная проблема — обучение и профессиональное развитие. Если в Украине моряки должны были подтверждать свою квалификацию и расти в профессиональном смысле, то за рубежом все часто сводится лишь к переоформлению документов. Это снижает требования к профессии и отдаляет специалистов от украинской системы.

"Там это очень просто. Такого очень какого-то влиятельного, важного переоформления и получения знаний там не происходит. Они переоформляют документы и все. У нас в Украине очень по-другому отношения были с моряками, когда они должны были доказать, что они профессионально растут. Сегодня все сошло на нет. Никто серьезно этому не уделяет внимания", — говорит Светлана Фабрикант.

Одеські моряки сьогодні — вплив воєнного стану на галузь - фото 6
Корабль в порту. Фото: Новини.LIVE

В этом же контексте звучит и вопрос государственной политики. Если морская отрасль обеспечивала до 25% валютных поступлений в страну, то ее нужно признать стратегической и создать условия для бронирования, пенсионных гарантий и возвращения кадров. Иначе Украина рискует потерять собственных специалистов окончательно. Все это в итоге стало одной из самых острых проблем военного времени: морская профессия, которая десятилетиями была опорой для юга, уничтожает свой украинский центр.

Ранее мы писали о том, есть ли угроза для Одессы со стороны моря, а также о том, будет ли РФ усиливать свой флот.

Одесса моряки Новости Одессы Бронь от мобилизации выезд за границу военно-учетный документ
Хлопонин Никита - Журналист
Автор:
Хлопонин Никита
