Одеські морпіхи показали, як вчаться збивати повітряні цілі

Морпіхи тренуються в Чорному морі. Фото: ДПСУ

В Одеських морпіхів пройшли чергові тренування в морі. Бійці удосконалювали свої навички ураження цілей як на воді, так і в повітрі.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

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Одним з аспектів тренувань є враження цілей на воді. Морські прикордонники набувають досвіду в прицілюванні та стрільбі, враховуючи усі особливості середовища. Вони вчаться оцінювати вітрові умови, хвилі та інші фактори, що впливають на точність ураження цілей.

Нагадаємо, вперше в Національній гвардії України на базі 11 бригади імені Михайла Грушевського сформований пожежний взвод. Гвардійці були направлені до навчального пункту ДСНС, де пройшли навчання разом з рятувальниками.

Також підрозділи Національної гвардії України, що базуються у Південному оперативно-територіальному об'єднанні, проводять тактичні заняття з особовим складом патрульних підрозділів. Гвардійці з Ізмаїла тренують тактичні дії в складі відділень з оборонною тематикою в лісовій місцевості.

Також водолази Державної служби з надзвичайних ситуацій та колеги з Комунальної установи рятувальної-водолазної служби провели спільні навчання в акваторії Чорного моря. Вони покращували навички порятунку людей на воді та надання домедичної допомоги постраждалим.