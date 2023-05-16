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Одеські морпіхи показали, як вчаться збивати повітряні цілі

16 травня 2023 19:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одеські морпіхи показали, як вчаться збивати повітряні цілі
Морпіхи тренуються в Чорному морі. Фото: ДПСУ
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одеських морпіхів пройшли чергові тренування в морі. Бійці удосконалювали свої навички ураження цілей як на воді, так і в повітрі. 

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

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Одним з аспектів тренувань є враження цілей на воді. Морські прикордонники набувають досвіду в прицілюванні та стрільбі, враховуючи усі особливості середовища. Вони вчаться оцінювати вітрові умови, хвилі та інші фактори, що впливають на точність ураження цілей.

Нагадаємо, вперше в Національній гвардії України на базі 11 бригади імені Михайла Грушевського сформований пожежний взвод. Гвардійці були направлені до навчального пункту ДСНС, де пройшли навчання разом з рятувальниками.

Також підрозділи Національної гвардії України, що базуються у Південному оперативно-територіальному об'єднанні, проводять тактичні заняття з особовим складом патрульних підрозділів. Гвардійці з Ізмаїла тренують тактичні дії в складі відділень з оборонною тематикою в лісовій місцевості.

Також водолази Державної служби з надзвичайних ситуацій та колеги з Комунальної установи рятувальної-водолазної служби провели спільні навчання в акваторії Чорного моря. Вони покращували навички порятунку людей на воді та надання домедичної допомоги постраждалим.

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