Одесские морпехи показали, как учатся сбивать воздушные цели

Морпехи тренируются в Черном море. Фото: ГПСУ

У Одесских морпехов прошли очередные тренировки в море. Бойцы усовершенствовали свои навыки поражения целей как на воде, так и в воздухе.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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Одним из аспектов тренировок есть впечатление целей на воде. Морские пограничники приобретают опыт в прицеливании и стрельбе, учитывая все особенности среды. Они учатся оценивать ветровые условия, волны и другие факторы, влияющие на точность поражения целей.

Напомним, впервые в Национальной гвардии Украины на базе 11-й бригады имени Михаила Грушевского сформирован пожарный взвод. Гвардейцы были направлены в учебный пункт ГСЧС, где прошли обучение вместе со спасателями.

Также подразделения Национальной гвардии Украины, базирующиеся в Южном оперативно-территориальном объединении, проводят тактические занятия с личным составом патрульных подразделений. Гвардейцы из Измаила тренируют тактические действия в составе отделений по оборонной тематике в лесной местности.

Также водолазы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и коллеги из Коммунального учреждения спасательно-водолазной службы провели совместные учения в акватории Черного моря. Они улучшали навыки спасения людей на воде и оказания медицинской помощи пострадавшим.