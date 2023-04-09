Одеські морпіхи показали, як знищують спостережний пункт противника
Одеські морпіхи уразили дроном-камікадзе спостережний пункт противника у Донецькій області. Влучний постріл здійснили аеророзвідники окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського.
Про це повідомляє 35 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського.
"На Донеччині аеророзвідники окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського ліквідували ворожий спостережний пункт, який був розміщений на одному з териконів",— йдеться у повідомленні.
Зазначимо, одеський підприємець створив фабрику з виробництва дронів та антидронових засобів. До реалізації проєкт долучиться і Національна гвардія України.
Нагадаємо, миколаївські десантники у лютому знищили ворожий новітній танк з "Джавеліна". Сталося це, коли ворог атакував позиції марунових беретів своїм новітнім танком Т-90 "Прорив". Але підрозділ миколаївських десантників були готові до дій ворога. Новітній танк пішов слідом за "російським кораблем" з одного пострілу "Джавеліна".