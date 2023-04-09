Одеські морпіхи показали, як знищують спостережний пункт противника

Спостережний пункт противника. Фото: 35 окрема бригада морської піхоти

Одеські морпіхи уразили дроном-камікадзе спостережний пункт противника у Донецькій області. Влучний постріл здійснили аеророзвідники окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського.

Про це повідомляє 35 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського.

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"На Донеччині аеророзвідники окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського ліквідували ворожий спостережний пункт, який був розміщений на одному з териконів",— йдеться у повідомленні.

Зазначимо, одеський підприємець створив фабрику з виробництва дронів та антидронових засобів. До реалізації проєкт долучиться і Національна гвардія України.

Нагадаємо, миколаївські десантники у лютому знищили ворожий новітній танк з "Джавеліна". Сталося це, коли ворог атакував позиції марунових беретів своїм новітнім танком Т-90 "Прорив". Але підрозділ миколаївських десантників були готові до дій ворога. Новітній танк пішов слідом за "російським кораблем" з одного пострілу "Джавеліна".