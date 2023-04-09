Одесские морпехи показали, как уничтожают наблюдательный пункт противника
Одесские морпехи поразили дроном-камикадзе наблюдательный пункт противника в Донецкой области. Меткий выстрел произвели аэроразведчики отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Остроградского.
Об этом сообщает 35-я отдельная бригада морской пехоты имени контрадмирала Михаила Остроградского.
"В Донецкой области аэроразведчики отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Остроградского ликвидировали вражеский наблюдательный пункт, который был размещен на одном из терриконов", — говорится в сообщении.
Отметим, одесский предприниматель создал фабрику по производству дронов и антидроновых средств. К реализации проекта присоединится и Национальная гвардия Украины.
Напомним, николаевские десантники в феврале уничтожили вражеский новейший танк из "джавелина". Случилось это, когда враг атаковал позиции краповых беретов своим новейшим танком Т-90 "Прорыв". Но подразделение николаевских десантников было готово к действиям врага. Новейший танк последовал за "русским кораблем" из одного выстрела "джавелина".