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Одесские морпехи показали, как уничтожают наблюдательный пункт противника

9 апреля 2023 17:00
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
Одесские морпехи показали, как уничтожают наблюдательный пункт противника
Наблюдательный пункт противника. Фото: 35 отдельная бригада морской пехоты
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

Одесские морпехи поразили дроном-камикадзе наблюдательный пункт противника в Донецкой области. Меткий выстрел произвели аэроразведчики отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Остроградского.

Об этом сообщает 35-я отдельная бригада морской пехоты имени контрадмирала Михаила Остроградского.

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"В Донецкой области аэроразведчики отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Остроградского ликвидировали вражеский наблюдательный пункт, который был размещен на одном из терриконов", — говорится в сообщении.

Отметим, одесский предприниматель создал фабрику по производству дронов и антидроновых средств. К реализации проекта присоединится и Национальная гвардия Украины.

Напомним, николаевские десантники в феврале уничтожили вражеский новейший танк из "джавелина". Случилось это, когда враг атаковал позиции краповых беретов своим новейшим танком Т-90 "Прорыв". Но подразделение николаевских десантников было готово к действиям врага. Новейший танк последовал за "русским кораблем" из одного выстрела "джавелина".

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