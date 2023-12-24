Одеські надзвичайники врятували кота з-під капота автомобіля — деталі

Порятунок кота. Фото: скриншот

Рятувальники Одеси звільнили з пастки кота, який застряг в автомобілі та мявчав. Наразі з твариною все гаразд.

Про це повідомили в ГУ ДСНС в Одеській області.

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До однієї з пожежно-рятувальних частин Одеси приїхала занепокоєна жінка. Вона повідомила, що під капотом її автомобілю наче хтось мявчить.

"Наших рятувальників вже нічим не здивуєш, тому вони одразу здогадалися хто там заховався", — зазначили рятувальники.

Рятувальники взялись за справу та обережно відкрили капот. Там виявився котик, який, схоже, вирішив знайти прихисток в цьому незвичайному місці. За допомогою спеціального обладнання, надзвичайники допомогли пухнастому пригоднику вийти на волю.

"Своїми "габаритами" пухнастий здивував власницю авто, але вона щиро посміялась і подякувала рятувальникам", — йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, надзвичайники в Одесі врятували життя собаці, якого затисло між контейнерів. За допомогою спеціальних інструментів рятувальникам вдалося дістати тварину.

Також ми писали, що в Одесі волонтери шукають нову домівку для врятованої після підриву Каховської ГЕС собаці. Тварину, з кличкою Багіра, увесь цей час лікували, бо від тривалого перебування у воді у неї відмовили задні лапи.

Додамо, собаку з кличкою Боніфацій, який дивом вижив після трагічної події — підриву Каховської ГЕС, з Одеси відправили до нового дому в Польщі. Тваринка врятувалася на саморобному плоту з дощок та сміття.