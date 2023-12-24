Одесские спасатели высвободили кота из-под капота автомобиля — подробности

Спасение кота. Фото: скриншот

Спасатели Одессы освободили из ловушки кота, который застрял в автомобиле и молчал. Пока с животным все хорошо.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Одесской области.

Читайте также:

Детали спасения

В одну из пожарно-спасательных частей Одессы приехала обеспокоенная женщина. Она сообщила, что под капотом ее автомобиля словно кто-то молчит.

"Наших спасателей уже ничем не удивишь, поэтому они сразу догадались, кто там спрятался", — отметили спасатели.

Спасатели принялись за дело и осторожно открыли капот. Там оказался котик, который, похоже, решил найти убежище в этом необычном месте. С помощью специального оборудования, чрезвычайники помогли пушистому "авантюристу" выйти на свободу.

"Своими "габаритами" пушистый удивил владелицу авто, но она искренне посмеялась и поблагодарила спасателей", — говорится в сообщении.

Другие новости спасения животных

Напомним, чрезвычайники в Одессе спасли жизнь собаке, зажатой между контейнерами. С помощью специальных инструментов спасателям удалось достать животное.

Также мы писали, что в Одессе волонтеры ищут новый дом для спасенной после подрыва Каховской ГЭС собаки. Животное, с кличкой Багира, все это время лечили, потому что от длительного пребывания в воде у него отказали задние лапы.

Добавим, собаку с кличкой Бонифаций, чудом выжившую после трагического события — подрыва Каховской ГЭС, из Одессы отправили в новый дом в Польше. Животное спаслось на самодельном плоту из досок и мусора.