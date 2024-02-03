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Одеські поліцейські депортували з України кримінального авторитета — подробиці

3 лютого 2024 15:20
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Одеські поліцейські депортували з України кримінального авторитета — подробиці
Депортація кримінального авторитета. Фото: Нацполіція
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Одеські правоохоронці успішно відправили за кордон іноземця, який вчиняв серйозні злочини та сприяв злочинності на території України. Після закінчення терміну у виправному закладі чоловік міг продовжувати діяти у кримінальних колах, що ставало загрозою для громадської безпеки.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Одеській області.

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Громадянин іншої країни відбував покарання в одеській виправній колонії за ряд серйозних злочинів, зокрема за грабежі та розбійні напади. Вчора термін його покарання закінчився. Та за інформацією поліції, іноземець продовжує підтримувати злодійські традиції та намагається впливати на криміногенну ситуацію в Одеському регіоні. Через це було ухвалено рішення про випровадження чоловіка з України.  Одеські правоохоронці разом з міграційною службою повернули його до країни походження з забороною на в'їзд на територію України протягом п'яти років.

Нагадаємо, вища рада правосуддя (ВРП) дозволила відсторонити від роботи суддю  Білгород-Дністровського міськрайонного суду Олександра Боярського, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем. Правники вважають, що під час роботи він може заважати слідству.

Також ми писали, що співробітники національної поліції та СБУ викрили шахрая, який ошукував людей, представляючись працівником українських спецслужб. Зловмисник встиг отримати понад сто тисяч гривень.

Додамо, поліція Одещини затримала підлітка за підозрою у вбивстві малолітньої дівчини з Березівського району. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Одеса
поліція
Одеська область
кримінальний авторитет
Одеська ОДА
Кримінал
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