Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Одесские полицейские депортировали из Украины криминальный авторитет — подробности arrow

Одесские полицейские депортировали из Украины криминальный авторитет — подробности

3 февраля 2024 15:20
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Одесские полицейские депортировали из Украины криминальный авторитет — подробности
Депортация криминального авторитета. Фото: Нацполиция
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Одесские правоохранители успешно отправили за границу иностранца, совершавшего серьезные преступления и способствовавшего преступности на территории Украины. По истечении срока в исправительном заведении мужчина мог продолжать действовать в криминальных кругах, что становилось угрозой общественной безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Читайте также:

Гражданин другой страны отбывал наказание в одесской исправительной колонии за ряд серьезных преступлений, в том числе за грабежи и разбойные нападения. Вчера срок его наказания истек. По информации полиции, иностранец продолжает поддерживать воровские традиции и пытается влиять на криминогенную ситуацию в Одесском регионе. Поэтому было принято решение о выведении мужчины из Украины. Одесские правоохранители вместе с миграционной службой вернули его в страну происхождения с запретом на въезд на территорию Украины в течение пяти лет.

Напомним, высший совет правосудия (ВРП) разрешил отстранить от работы судью Белгород-Днестровского районного суда Александра Боярского, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением. Юристы считают, что во время работы он может мешать следствию.

Также мы писали, что сотрудники национальной полиции и СБУ разоблачили мошенника, который обманывал людей, представляясь работником украинских спецслужб. Злоумышленник успел получить более ста тысяч гривен.

Полиция Одесчины задержала подростка по подозрению в убийстве малолетней девушки из Березовского района. За совершенное ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Одесса
полиция
Одесская область
криминальный авторитет
Одесская ОГА
Криминал
Новости Одессы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

24 января 2024

23:58 Мобилизация в Украине — какие изменения ждут юношей с 18 лет

Актуальное по теме