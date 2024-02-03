Одесские полицейские депортировали из Украины криминальный авторитет — подробности

Депортация криминального авторитета. Фото: Нацполиция

Одесские правоохранители успешно отправили за границу иностранца, совершавшего серьезные преступления и способствовавшего преступности на территории Украины. По истечении срока в исправительном заведении мужчина мог продолжать действовать в криминальных кругах, что становилось угрозой общественной безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Гражданин другой страны отбывал наказание в одесской исправительной колонии за ряд серьезных преступлений, в том числе за грабежи и разбойные нападения. Вчера срок его наказания истек. По информации полиции, иностранец продолжает поддерживать воровские традиции и пытается влиять на криминогенную ситуацию в Одесском регионе. Поэтому было принято решение о выведении мужчины из Украины. Одесские правоохранители вместе с миграционной службой вернули его в страну происхождения с запретом на въезд на территорию Украины в течение пяти лет.

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