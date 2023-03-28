Одеські поліцейські запобігли продажу небезпечного товару

"Бізнесмен" може потрапити за ґрати

Одеські поліцейські викрили 19-річного уродженця Луганщини, який зберігав наркотичні засоби з метою їх подальшої реалізації у місті. За даними поліції, підозрюваний зберігав більше пів сотні пакетиків з незаконним вмістом, які планував продавати шляхом "закладок".

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Затримання наркоторговця

Зловмисника затримали співробітники управління міграційної поліції ГУНП в Одеській області. Під час поверхневого огляду спортивної сумки молодика на одній з вулиць Суворовського району міста Одеси було виявлено 64 зіп-пакетики, які містили наркотичну речовину рослинного походження зеленого кольору у меленому та висушеному стані.

Яке покарання чекає на "бізнесмена"

Після проведеного експрес-тесту поліцейські повідомили про підозру за ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України. Якщо його винність буде доведена, це може тягнути за собою покарання від чотирьох до восьми років позбавлення волі.

Наркоторговці на Одещині

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці затримали розповсюджувача особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин. Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також уродженець Кіровоградщини, який перебував у Одесі, був затриманий поліцією за незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів з метою збуту. Чоловік намагався відправити нарковмісну посилку поштою.