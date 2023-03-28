Одесские полицейские предотвратили продажу опасного товара

"Бизнесмен" может попасть за решетку

Одесские полицейские разоблачили 19-летнего уроженца Луганщины, хранившего наркотические средства с целью их дальнейшей реализации в городе. По данным полиции, подозреваемый хранил более полусотни пакетиков с незаконным содержанием, которые планировалось продавать путем "закладок".

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

Задержание наркоторговца

Злоумышленника задержали сотрудники управления миграционной полиции ГУНП в Одесской области. Во время поверхностного осмотра спортивной сумки молодого человека на одной из улиц Суворовского района города Одессы было обнаружено 64 зип-пакетика, которые содержали наркотическое вещество растительного происхождения зеленого цвета в молотом и высушенном состоянии.

Какое наказание ждет "бизнесмена"

После проведенного экспресс-теста полицейские сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Если его виновность будет доказана, это может влечь наказание от четырех до восьми лет лишения свободы.

Наркоторговцы в Одесской области

Напомним, в Одессе правоохранители задержали распространителя особо опасных наркотических средств и психотропных веществ. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также уроженец Кировоградщины, который находился в Одессе, был задержан полицией за незаконное приобретение и хранение наркотических средств с целью сбыта. Мужчина пытался отправить наркосодержащую посылку по почте.