Одесские полицейские предотвратили продажу опасного товара
Одесские полицейские разоблачили 19-летнего уроженца Луганщины, хранившего наркотические средства с целью их дальнейшей реализации в городе. По данным полиции, подозреваемый хранил более полусотни пакетиков с незаконным содержанием, которые планировалось продавать путем "закладок".
Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.
-
В Киевской области началась посевная кампания 2023 года: детали
-
Видео, где мужчина в украинской форме стреляет по авто женщины с ребенком, является фейком рф, — ГУР
-
Эмбарго на нефть: россия утверждает, что избежала потерь благодаря Индии и Китаю
-
"Герои не умирают": в Одессе открыли мемориал погибшим военнослужащим
-
Вениславский сообщил, где сейчас находится экс-глава СБУ Баканов
-
За три дня россияне обстреляли более 20 сел и городов в Запорожье: полиция показала последствия
-
Статуя Месси появится рядом с памятниками Пеле и Марадоны
-
Ведущая программы "Аферисты в сетях" поиронизировала по отношению к своей фигуре: реакция соцсетей
-
Профсоюзы Франции просят Макрона поставить паузу в пенсионной реформе
-
Россияне пытаются уничтожить украинские библиотеки на оккупированных территориях: детали
Задержание наркоторговца
Злоумышленника задержали сотрудники управления миграционной полиции ГУНП в Одесской области. Во время поверхностного осмотра спортивной сумки молодого человека на одной из улиц Суворовского района города Одессы было обнаружено 64 зип-пакетика, которые содержали наркотическое вещество растительного происхождения зеленого цвета в молотом и высушенном состоянии.
Какое наказание ждет "бизнесмена"
После проведенного экспресс-теста полицейские сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Если его виновность будет доказана, это может влечь наказание от четырех до восьми лет лишения свободы.
Наркоторговцы в Одесской области
Напомним, в Одессе правоохранители задержали распространителя особо опасных наркотических средств и психотропных веществ. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Также уроженец Кировоградщины, который находился в Одессе, был задержан полицией за незаконное приобретение и хранение наркотических средств с целью сбыта. Мужчина пытался отправить наркосодержащую посылку по почте.