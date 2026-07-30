Одеські порти під ударом: Росія змінює тактику атак

Пожежники ліквідовують наслідки удару по судну. Фото ілюстративне: Адміністрація морських портів України

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Росія посилює атаки на українські порти та дедалі частіше застосовує нові типи безпілотників. Через це морський експорт ускладнився, а кількість суден, які заходять до українських портів, тимчасово зменшилася. Водночас у Військово-морських силах наголошують, що ситуація не є безвихідною, а Україна вже неодноразово знаходила рішення під час подібних криз.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Пуски з гавані

Під час останньої масованої атаки Росія знову використала Чорноморський флот. За словами речника Військово-морських сил Дмитра Плетенчука, ракети запускали вже втретє поспіль безпосередньо з пункту базування в Новоросійську, не виводячи кораблі у відкрите море.

"Пуски відбувалися вже втретє поспіль безпосередньо з пункту базування, тобто з гавані Новоросійська. Це свідчить про те, що ворог готовий ризикувати власною гаваню, аби не виходити в море", — зазначив Плетенчук.

Він уточнив, що для атаки росіяни залучили два кораблі. Водночас активність російської авіації над Чорним морем останнім часом дещо знизилася. У ВМС припускають, що це може бути пов'язано з проблемами енергозабезпечення окупованого Криму.

Нові дрони

Останніми місяцями Росія все частіше б'є по портовій інфраструктурі новими реактивними безпілотниками, зокрема типу "Бандероль". У ВМС зазначають, що ворог змінює не лише кількість, а й якість засобів ураження.

"Вони зменшують саму кількість дронів, але змінюють якісний склад цих засобів. Перш за все перевага такого озброєння — це швидкість", — додав речник.

Дмитро Плетенчук пояснив, що саме висока швидкість робить такі безпілотники небезпечнішими. За його словами, останнім часом Росія дедалі частіше обирає саме таку тактику терору під час ударів по українських портах.

Тиск на порти

Речник ВМС наголосив, що портова інфраструктура перебуває під російськими ударами від самого початку повномасштабного вторгнення. За цей час окупанти застосовували майже всі наявні типи озброєння, намагаючись зірвати роботу українського морського експорту.

"Це просто черговий етап, чергова система озброєння. Зараз у них є новий тип зброї та тактика її застосування, але це не означає, що така ситуація залишиться назавжди", — зауважив Дмитро Плетенчук.

Плетенчук зазначив, що після появи нової зброї завжди потрібен час, щоб знайти ефективну протидію. Він нагадав, що Україна вже проходила подібні кризи, зокрема після запуску зернового коридору, яким за цей час скористалися понад 8 тисяч суден.

"Я впевнений, що цього разу ми теж знайдемо вихід із цієї ситуації. Але це потребує певного часу", — заявив речник ВМС.

Експорт триває

Попри постійні удари по портах, морський експорт не зупинився. Водночас через ризики суттєво скоротився обсяг перевезень, адже не всі судновласники готові працювати в умовах постійної небезпеки.

"Обсяг трафіку суттєво знизився. Не всі готові ризикувати, але це не означає, що ми зайшли у глухий кут", — заявив Плетенчук.

За словами речника ВМС, нині для аграріїв особливо важливий період жнив, і Росія добре розуміє, чому саме зараз намагається завдати максимальної шкоди портам. Водночас він звернув увагу, що Чорне море має стратегічне значення і для самої Росії, адже через нього проходить значна частина її експорту зерна та нафти.

Захист флоту

Окремо Дмитро Плетенчук прокоментував інформацію про створення російським флотом підрозділів безпілотних систем для захисту кораблів від українських атак. Він вважає, що кардинально змінити ситуацію це не зможе.

"Навіть зараз пуски здійснюються безпосередньо з пункту базування. Це вже свідчить про те, що перспектив для зміни ситуації вони не бачать", — додав він.

За його словами, так звані "мангали" можуть частково прикривати окремі елементи корабля, але не здатні захистити його повністю. Надводна і підводна частини залишаються вразливими для морських дронів та інших засобів ураження.

"Ефективно побудувати такий захист дуже складно, а фактично — малоймовірно", — сказав речник.

Він також зазначив, що цивільні судна мають занадто великі розміри, щоб їх можна було повністю прикрити мобільними засобами захисту. До того ж супровід таких рейсів створював би додаткові ризики для самих сил, які забезпечували б охорону.

Як повідомляли Новини.LIVE, українські морські дрони не лише змінили ситуацію в Чорному морі, а й змусили Росію переглянути підхід до розвитку безпілотних технологій. Попри великі ресурси та потужний військово-промисловий комплекс, країна-агресор досі не змогла повністю наздогнати Україну в цьому напрямку. Водночас росіяни активно розвивають власні розробки та намагаються скоротити відставання.

Також Новини.LIVE писали, що судновласники тимчасово призупинили заходи суден до чорноморських портів України через зростання загрози російських атак. Держава не вводила обмежень на рух, а рішення ухвалюють самі оператори. Водночас уряд працює над рішеннями для відновлення судноплавства.