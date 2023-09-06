Одеські прикордонники показали, як вночі збивали дрони (відео)

Збитий БпЛА. Фото: Ізмаїльський прикордонний загін

Під час масованої дронової атаки ворога прикордонникам вдалось знищити чотири ворожі дрони. Обстріл був спрямований на цивільну інфраструктуру Подунав’я.

Про це повідомляє Ізмаїльський прикордонний загін.

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"Вкотре охоронці державного рубежу як складова Сил протиповітряної оборони півдня України зробили вагомий внесок у знищення дронів-камікадзе. Символічно, що на корпусах безпілотників затертість літер в попереджувальних написах "не браться" утворила більш глибокий зміст напису — "не братья", — йдеться в повідомленні.

Знищений безпілотник. Фото: Ізмаїльський прикордонний загін

Атаки по Одещині

Сьогодні вночі майже три години окупанти атакували Одеську область. Ворог запустив ударні дрони по Ізмаїльському району. Атака вчергове була направлена на портову та сільськогосподарську інфраструктуру. Ворожі БпЛА пошкодили елеватори, адміністративні будівлі, агропідприємства. На жаль, одна людина загинула. Фото наслідків обстрілу дивіться в матеріалі.

Вночі 4 вересня російські окупанти атакували Одеську область. Для чергового обстрілу ворог використовував ударні безпілотники. У декількох населених пунктах Ізмаїльського району пошкоджено складські та виробничі будівлі, сільгосптехніку та устаткування промислових підприємств.

Крім того, вночі 3 вересня ворог вкотре атакував припортову інфраструктуру Одеської області. На південний регіон здійснювалася атака понад три з половиною години.