Одесские пограничники показали, как ночью сбивали дроны (видео)
Во время массированной дроновой атаки врага пограничникам удалось уничтожить четыре вражеских дрона. Обстрел был направлен на гражданскую инфраструктуру Подунавья.
Об этом сообщает Измаильский пограничный отряд.
"В очередной раз охранники государственного рубежа как составляющая Сил противовоздушной обороны юга Украины внесли весомый вклад в уничтожение дронов-камикадзе. Символично, что на корпусах беспилотников затертость букв в предупредительных надписях "не браться" образовала более глубокий смысл надписи "не братья", — говорится в сообщении.
Атаки по Одесчине
Сегодня ночью почти три часа оккупанты атаковали Одесскую область. Враг запустил ударные дроны по Измаильскому району. Атака в очередной раз была направлена на портовую и сельскохозяйственную инфраструктуру. Вражеские БпЛА повредили элеваторы, административные здания, агропредприятия. К сожалению, один человек погиб. Фото последствий обстрела смотрите в материале.
Ночью 4 сентября российские оккупанты атаковали Одесскую область. Для очередного обстрела враг использовал ударные беспилотники. В нескольких населенных пунктах Измаильского района повреждены складские и производственные здания, сельхозтехника и оборудование промышленных предприятий.
Кроме того, ночью 3 сентября враг еще раз атаковал припортовую инфраструктуру Одесской области. На южный регион осуществлялась атака более трех с половиной часов.