Одесские пограничники показали, как ночью сбивали дроны (видео)

Сбитый БпЛА. Фото: Измаильский пограничный отряд

Во время массированной дроновой атаки врага пограничникам удалось уничтожить четыре вражеских дрона. Обстрел был направлен на гражданскую инфраструктуру Подунавья.

Об этом сообщает Измаильский пограничный отряд.

Читайте также:

"В очередной раз охранники государственного рубежа как составляющая Сил противовоздушной обороны юга Украины внесли весомый вклад в уничтожение дронов-камикадзе. Символично, что на корпусах беспилотников затертость букв в предупредительных надписях "не браться" образовала более глубокий смысл надписи "не братья", — говорится в сообщении.

Уничтоженный беспилотник. Фото: Измаильский пограничный отряд

Атаки по Одесчине

Сегодня ночью почти три часа оккупанты атаковали Одесскую область. Враг запустил ударные дроны по Измаильскому району. Атака в очередной раз была направлена на портовую и сельскохозяйственную инфраструктуру. Вражеские БпЛА повредили элеваторы, административные здания, агропредприятия. К сожалению, один человек погиб. Фото последствий обстрела смотрите в материале.

Ночью 4 сентября российские оккупанты атаковали Одесскую область. Для очередного обстрела враг использовал ударные беспилотники. В нескольких населенных пунктах Измаильского района повреждены складские и производственные здания, сельхозтехника и оборудование промышленных предприятий.

Кроме того, ночью 3 сентября враг еще раз атаковал припортовую инфраструктуру Одесской области. На южный регион осуществлялась атака более трех с половиной часов.